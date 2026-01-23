Freundlicher Handel: NASDAQ Composite im Aufwind

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0.33 Prozent auf 23’512.68 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.021 Prozent auf 23’440.92 Punkte an der Kurstafel, nach 23’436.02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23’610.74 Punkte, das Tagestief hingegen 23’374.26 Zähler.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1.60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23’561.84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22’941.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20’053.68 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1.19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23’813.30 Punkten. 22’916.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Corcept Therapeutics (+ 6.68 Prozent auf 44.06 USD), Microsoft (+ 3.94 Prozent auf 468.92 USD), Gilead Sciences (+ 3.74 Prozent auf 136.04 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.30 Prozent auf 166.30 USD) und Intuit (+ 2.72 Prozent auf 562.58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Intel (-17.56 Prozent auf 44.78 USD), FormFactor (-8.52 Prozent auf 74.10 USD), Rambus (-8.22 Prozent auf 114.51 USD), Great Southern Bancorp (-8.06 Prozent auf 61.00 USD) und Geospace Technologies (-8.05 Prozent auf 19.18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’295’694 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.795 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch