Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus

Mit dem NASDAQ Composite ging es am Abend abwärts.

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0.26 Prozent auf 22’748.99 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.438 Prozent schwächer bei 22’707.47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 22’807.48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 22’877.02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22’500.29 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.91 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 05.02.2026, mit 22’540.59 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Stand von 23’578.13 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 18’552.73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2.09 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’124.78 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Expedia (+ 13.44 Prozent auf 251.54 USD), Methanex (+ 7.00 Prozent auf 57.05 USD), inTest (+ 6.66 Prozent auf 13.30 USD), Intuit (+ 6.05 Prozent auf 466.79 USD) und Park-Ohio (+ 4.43 Prozent auf 27.82 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Microvision (-29.14 Prozent auf 0.55 USD), American Eagle Outfitters (-13.90 Prozent auf 19.33 USD), CIENA (-12.88 Prozent auf 299.30 USD), Commercial Vehicle Group (-10.29 Prozent auf 1.57 USD) und Methode Electronics (-9.90 Prozent auf 7.55 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 47’991’104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.773 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

