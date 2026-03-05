Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab

Um 20:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1.23 Prozent auf 22’527.31 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.438 Prozent auf 22’707.47 Punkte an der Kurstafel, nach 22’807.48 Punkten am Vortag.

Bei 22’877.02 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22’500.29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.919 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 05.02.2026, einen Stand von 22’540.59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’578.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 18’552.73 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 3.05 Prozent zu Buche. Bei 23’988.26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’124.78 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Expedia (+ 11.02 Prozent auf 246.16 USD), Park-Ohio (+ 8.26 Prozent auf 28.84 USD), Hooker Furniture (+ 6.95 Prozent auf 14.47 USD), Intuit (+ 6.61 Prozent auf 469.24 USD) und Methanex (+ 6.11 Prozent auf 56.58 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Microvision (-28.93 Prozent auf 0.55 USD), CIENA (-17.05 Prozent auf 284.99 USD), American Eagle Outfitters (-14.30 Prozent auf 19.24 USD), JetBlue Airways (-9.50 Prozent auf 4.57 USD) und Photronics (-8.69 Prozent auf 34.69 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 25’153’244 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.773 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.01 zu Buche schlagen. Mit 9.61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch