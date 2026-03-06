NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.59 Prozent tiefer bei 22’387.68 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.44 Prozent leichter bei 22’421.17 Punkten, nach 22’748.99 Punkten am Vortag.

Bei 22’328.13 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’614.41 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0.294 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 23’031.21 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’578.13 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 18’069.26 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.65 Prozent nach. Bei 23’988.26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 22’124.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Geron (+ 7.75 Prozent auf 1.53 USD), OraSure Technologies (+ 6.87 Prozent auf 3.19 USD), Elbit Systems (+ 5.41 Prozent auf 936.14 USD), Manhattan Associates (+ 3.71 Prozent auf 152.45 USD) und Microvision (+ 3.55 Prozent auf 0.57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen AXT (-16.56 Prozent auf 32.37 USD), Methanex (-12.66 Prozent auf 49.83 USD), Methode Electronics (-11.79 Prozent auf 6.66 USD), TTM Technologies (-11.16 Prozent auf 87.91 USD) und American Superconductor (-10.18 Prozent auf 27.70 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44’233’270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.829 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch