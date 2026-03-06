Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.9011 -0.6%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’171 1.7%  Bitcoin 53’028 -4.1%  Dollar 0.7765 -0.6%  Öl 93.2 10.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie: Warum der Markennamen "Cybercap" einen Rechtsstreit ausgelöst hat
Investieren in Quantencomputer-ETFs - macht eine solche Zukunftswette bereits Sinn?
Abseits von D-Wave, Rigetti & Co.: Warum diese "langweilige" Quantencomputing-Aktie spannend werden könnte
NVIDIA-Aktie aussen vor: Darum könnte Samsara für Anleger interessant werden
KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...

TTM Technologies Aktie 1127815 / US87305R1095

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 06.03.2026 22:33:57

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Microvision
0.49 EUR 0.68%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.59 Prozent tiefer bei 22’387.68 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.44 Prozent leichter bei 22’421.17 Punkten, nach 22’748.99 Punkten am Vortag.

Bei 22’328.13 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’614.41 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0.294 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 23’031.21 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’578.13 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 18’069.26 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.65 Prozent nach. Bei 23’988.26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 22’124.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Geron (+ 7.75 Prozent auf 1.53 USD), OraSure Technologies (+ 6.87 Prozent auf 3.19 USD), Elbit Systems (+ 5.41 Prozent auf 936.14 USD), Manhattan Associates (+ 3.71 Prozent auf 152.45 USD) und Microvision (+ 3.55 Prozent auf 0.57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen AXT (-16.56 Prozent auf 32.37 USD), Methanex (-12.66 Prozent auf 49.83 USD), Methode Electronics (-11.79 Prozent auf 6.66 USD), TTM Technologies (-11.16 Prozent auf 87.91 USD) und American Superconductor (-10.18 Prozent auf 27.70 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44’233’270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.829 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microvision Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten