Freundlicher Handel: Dow Jones schliesst im Plus

Für den Dow Jones ging es am Mittwochabend aufwärts.

Letztendlich stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.57 Prozent auf 46’018.32 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18.196 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.353 Prozent auf 45’919.54 Punkte an der Kurstafel, nach 45’757.90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 46’261.95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45’687.59 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.371 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’946.12 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2025, einen Stand von 42’215.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41’606.18 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 8.55 Prozent zu Buche. Bei 46’261.95 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell American Express (+ 2.74 Prozent auf 336.00 USD), Caterpillar (+ 2.27 Prozent auf 450.66 USD), Visa (+ 1.81 Prozent auf 346.20 USD), Procter Gamble (+ 1.44 Prozent auf 160.33 USD) und Salesforce (+ 1.21 Prozent auf 242.21 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-2.62 Prozent auf 170.29 USD), Amazon (-1.04 Prozent auf 231.62 USD), 3M (-0.86 Prozent auf 155.16 USD), Sherwin-Williams (-0.85 Prozent auf 350.21 USD) und Nike (-0.60 Prozent auf 72.31 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 49’732’833 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.644 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Merck-Aktie hat mit 9.09 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

