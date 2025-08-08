Freitagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.78 Prozent fester bei 6’389.45 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 49.225 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.301 Prozent auf 6’359.08 Punkte an der Kurstafel, nach 6’340.00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’395.16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’355.22 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.88 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.07.2025, lag der S&P 500 noch bei 6’225.52 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 08.05.2025, bei 5’663.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, wurde der S&P 500 mit 5’319.31 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 8.88 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’427.02 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Gilead Sciences (+ 8.28 Prozent auf 119.41 USD), Albemarle (+ 7.74 Prozent auf 75.48 USD), NortonLifeLock (+ 7.71 Prozent auf 30.45 USD), Monster Beverage (+ 6.40 Prozent auf 64.69 USD) und Micron Technology (+ 6.28 Prozent auf 118.89 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen The Trade Desk A (-38.61 Prozent auf 54.23 USD), Under Armour (-18.07 Prozent auf 5.44 USD), Under Armour (-17.22 Prozent auf 5.19 USD), Microchip Technology (-6.57 Prozent auf 61.87 USD) und Akamai (-5.66 Prozent auf 70.53 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 29’263’945 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.755 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1’200.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

