Komplettumbau 16.12.2025 07:11:00

Ford-Aktie dennoch fester: Ford mit Riesen-Abschreibung im Elektroauto-Geschäft

Ford krempelt sein verlustreiches Elektroauto-Geschäft um und nimmt dafür eine milliardenschwere Riesen-Abschreibung in Kauf.

Ford Motor
10.86 CHF -0.79%
Kaufen Verkaufen
Sie soll insgesamt 19,5 Milliarden Dollar betragen, der Grossteil davon im laufenden vierten Quartal, wie der US-Autoriese am Montagabend in Dearborn nahe Detroit mitteilte. Die vollelektrische Version des grossen Pickups F-150 wird eingestellt. In Zukunft will Ford stärker auf Hybrid-Fahrzeuge setzen - und bei Elektroautos auf kleinere Modelle. Die Ford-Aktie gewann im nachbörslichen US-Handel an der NYSE dennoch 1,14 Prozent auf 13,81 US-Dollar.

Das Unternehmen schätzt die Aussichten im Tagesgeschäft für den bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2025 nun etwas besser ein. Er soll jetzt bei rund 7 Milliarden Dollar liegen statt zwischen den zuvor angepeilten 6 und 6,5 Milliarden.

Nach dem Erfolg von Tesla hatten die grossen US-Autobauer General Motors , Ford und Stellantis Milliarden investiert, um mehr Elektroautos in ihre Modellpaletten zu bringen. Dabei beschlossen sie auch, die in den USA populären Pickups zu elektrifizieren. Der F-150 ist eines der meistgekauften Modelle auf dem US-Automarkt. Doch die Elektro-Pickups - egal, ob von Ford oder Teslas Cybertruck - verkauften sich nie in den erhofften Stückzahlen. Die Abschaffung der Elektroauto-Prämie von 7.500 Dollar durch Donald Trump versetzte dem Markt noch einmal einen Dämpfer.

Ford machte in seinem Elektroauto-Geschäft Quartal für Quartal Milliardenverluste - die von Verbrennern und Nutzfahrzeugen aufgefangen wurden. Mit einer neuen Fahrzeugplattform will Ford ab dem kommenden Jahr günstigere Elektroautos zum Preis ab 30.000 Dollar bauen.

DEARBORN (awp international)

