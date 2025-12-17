|Hautkrankheiten
|
17.12.2025 07:38:36
Galderma-Aktie: Neue Daten untermauern Erfolg von Nemluvio
Die Hautpflege-Spezialistin Galderma hat Daten aus zulassungsrelevanten Studien für den Hoffnungsträger Nemluvio in Fachmagazinen veröffentlicht.
So wurden bei einigen Patienten bereits nach 48 Stunden signifikante Verbesserungen beobachtet, teilte Galderma am Mittwoch mit. Diese Ergebnisse stammen aus den Post-hoc-Analysen der zulassungsrelevanten Studien Arcadia und Olympia und wurden in dem renommierten dermatologischen Fachjournal "Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology" veröffentlicht.
Nemluvio (Nemolizumab) ist zur Behandlung der beiden Hautkrankheiten atopische Dermatitis und Prurigo nodularis zugelassen. In beiden Fällen handelt es sich um schwächende Hauterkrankungen, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und Symptome wie anhaltenden Juckreiz, Hautläsionen und schlechte Schlafqualität mit sich bringen. Juckreiz ist eines der belastendsten Symptome beider Erkrankungen, heisst es in dem Communiqué weiter.
Während Nemluvio den Juckreiz und die Schlafstörungen bei einigen Patienten bereits innerhalb der ersten zwei Behandlungstage signifikant verbesserte, erreichten bis zum 14. Behandlungstag ein Viertel der Patienten mit atopischer Dermatitis und mehr als ein Drittel der Patienten mit Prurigo nodularis signifikante und klinisch bedeutsame Linderung.
hr/rw
Zug (awp)
Weitere Links:
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
In Fernost dominieren die Bullen das Börsengeschehen.