Galderma-Aktie: Neue Daten untermauern Erfolg von Nemluvio

Diese Daten zeigten, dass Nemluvio den Juckreiz sowie die schlafbedingten Beschwerden bei den behandelten Patienten schnell linderte.

So wurden bei einigen Patienten bereits nach 48 Stunden signifikante Verbesserungen beobachtet, teilte Galderma am Mittwoch mit. Diese Ergebnisse stammen aus den Post-hoc-Analysen der zulassungsrelevanten Studien Arcadia und Olympia und wurden in dem renommierten dermatologischen Fachjournal "Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology" veröffentlicht.

Nemluvio (Nemolizumab) ist zur Behandlung der beiden Hautkrankheiten atopische Dermatitis und Prurigo nodularis zugelassen. In beiden Fällen handelt es sich um schwächende Hauterkrankungen, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und Symptome wie anhaltenden Juckreiz, Hautläsionen und schlechte Schlafqualität mit sich bringen. Juckreiz ist eines der belastendsten Symptome beider Erkrankungen, heisst es in dem Communiqué weiter.

Während Nemluvio den Juckreiz und die Schlafstörungen bei einigen Patienten bereits innerhalb der ersten zwei Behandlungstage signifikant verbesserte, erreichten bis zum 14. Behandlungstag ein Viertel der Patienten mit atopischer Dermatitis und mehr als ein Drittel der Patienten mit Prurigo nodularis signifikante und klinisch bedeutsame Linderung.

hr/rw

Zug (awp)