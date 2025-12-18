ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 116,22 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'779 Punkten notiert. In der Spitze büsste die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,64 USD ein. Bei 116,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 970'314 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 120,80 USD. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 3,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 97,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ExxonMobil-Aktie 18,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,06 USD belaufen. Am 31.10.2025 äusserte sich ExxonMobil zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,92 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 83.36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -4,29 Prozent verringert.

ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 30.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 6,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

