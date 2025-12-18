Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’132 0.8%  SPI 18’055 0.9%  Dow 48’001 0.2%  DAX 24’200 1.0%  Euro 0.9312 -0.3%  EStoxx50 5’742 1.1%  Gold 4’332 -0.2%  Bitcoin 67’955 -0.7%  Dollar 0.7944 -0.1%  Öl 59.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Tesla11448018Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Swiss Re-Aktie: Swiss Re Capital Markets platziert Katastrophenanleihe
Cannabis-Boom: Trump-Pläne treiben Aktien von Canopy, Tilray und Aurora an
D-Wave-Aktie volatil: Erholung nach Gewinnmitnahmen
Birkenstock-Aktie sackt dennoch ab: Starke Zahlen überzeugen Anleger nicht
TMTG-Aktie schnellt hoch: Trump Media wagt Milliarden-Deal im Nuklearsektor
Suche...
Plus500 Depot

ExxonMobil Aktie 808963 / US30231G1022

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.12.2025 20:27:13

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend mit roten Vorzeichen

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 116,22 USD.

ExxonMobil
92.69 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 116,22 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'779 Punkten notiert. In der Spitze büsste die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,64 USD ein. Bei 116,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 970'314 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 120,80 USD. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 3,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 97,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ExxonMobil-Aktie 18,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,06 USD belaufen. Am 31.10.2025 äusserte sich ExxonMobil zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,92 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 83.36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -4,29 Prozent verringert.

ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 30.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 6,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Chevron und Exxon verdienen mehr - Aktien uneins

Clariant-Aktie im Minus: Weitere Ethylen-Schadenersatzklagen

Exxon Mobil stoppt Recycling-Investitionen in Europa wegen Vorschriften der EU - Aktie schwächer


Bildquelle: Rob Crandall / Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten