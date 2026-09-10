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10.09.2026 08:10:54
EUREX/Bund-Future unverändert
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures notiert am Donnerstagmorgen um 8.10 Uhr unverändert bei 121,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,37 Prozent und das Tagestief bei 121,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.392 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 14 Ticks auf 101,6 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 112,91 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)
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