Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz legt Quartalsergebnis vor

Volkswagen (VW) vz wird voraussichtlich am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 5,10 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,24 EUR je Aktie erzielt worden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 85,25 Milliarden EUR gegenüber 87,38 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,44 Prozent.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,42 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 21,42 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 324,56 Milliarden EUR, gegenüber 324,66 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch