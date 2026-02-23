Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’098 0.4%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’261 0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’131 1.2%  Gold 5’099 2.1%  Bitcoin 52’770 1.7%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: HUGO BOSS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz legt Quartalsergebnis vor
VW-Aktie: Neuer Vorstand für Technische Entwicklung bei AUDI
Castle Private Equity-Aktie: In 2025 Millionen-Gewinn verzeichnet
Suche...
eToro entdecken

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Ausblick auf Quartalsbilanz 23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz legt Quartalsergebnis vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Volkswagen (VW) vz-Bilanz.

Volkswagen
93.86 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

Volkswagen (VW) vz wird voraussichtlich am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 5,10 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,24 EUR je Aktie erzielt worden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 85,25 Milliarden EUR gegenüber 87,38 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,44 Prozent.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,42 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 21,42 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 324,56 Milliarden EUR, gegenüber 324,66 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch