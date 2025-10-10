Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Scanfil Aktie 14385102 / FI4000029905

10.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Scanfil legt Quartalsergebnis vor

Scanfil
10.00 EUR -7.41%
Kaufen Verkaufen

Scanfil stellt voraussichtlich am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,164 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 26,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Scanfil in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 196,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 173,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,669 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,590 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 838,1 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 779,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch