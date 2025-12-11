Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
11.12.2025 15:11:53
EQS-PVR: Stabilus SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Stabilus SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Deutschland
|Internet:
|group.stabilus.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2244322 11.12.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Stabilus SE
|
15:11
|EQS-PVR: Stabilus SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
10.12.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Anleger in Habachtstellung: SDAX zum Start auf Richtungssuche (finanzen.ch)
|
09.12.25
|SDAX aktuell: SDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Stabilus SE
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
