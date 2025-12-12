Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Übernahme 12.12.2025 11:05:36

Henkel-Aktie in Rot: FTC klagt gegen Zukauf in den USA

Die US-Wettbewerbsbehörde sieht durch die geplante Transaktion eine erhebliche Einschränkung des Wettbewerbs im Klebstoffmarkt.

Henkel vz.
65.24 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen
Der Konsumgüterkonzern Henkel bekommt bei einem Zukauf in den USA Probleme mit der US-Wettbewerbsbehörde FTC. Die Aufsichtsbehörde hat am Donnerstag Klage gegen die Übernahme eines Teils der Pittsburgh Paint Co. eingereicht. Das US-Unternehmen gehört der Private-Equity-Gesellschaft American Industrial Partners (AIP).

Die Transaktion im Wert von 725 Millionen US-Dollar (rund 640 Mio Euro), die nicht öffentlich verkündet wurde, würde zwei der grössten Akteure auf dem Markt für Flüssigklebstoffe für Bau- und Heimwerkerarbeiten zusammenführen, erklärte die FTC in ihrer Klage, die beim Bundesgericht in New York eingereicht wurde. Die beiden Unternehmen "betrachteten sich seit langem als ihre grössten Konkurrenten".

Henkel, der weltweit grösste Hersteller von Klebstoffen, produziert die Marken Loctite und LePage; Pittsburgh Paint ist Eigentümer der Marke Liquid Nails.

Henkel hat 2024 in seinem Klebstoffsegment einen Umsatz von rund 11 Milliarden Euro verbucht, was rund 51 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht. Pittsburgh Paint erzielte laut Bloomberg 2023 einen Umsatz von rund 2 Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro).

Via XETRA notiert die Henkel-Aktie am Freitag zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 70,00 Euro.

/err/nas/stk

DÜSSELDORF (awp international)

Bildquelle: Henkel AG

