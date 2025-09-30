Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’008 0.0%  SPI 16’615 -0.1%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’695 -0.2%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’488 -0.3%  Gold 3’810 -0.6%  Bitcoin 90’412 -0.8%  Dollar 0.7962 -0.1%  Öl 67.1 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Deutsche Börse kooperiert mit Circle für Stablecoin-Handel in Europa - Aktien stabil
SNB-Aktie tiefer: Nationalbank hat im zweiten Quartal Devisen im Umfang von 5,1 Milliarden Franken gekauft
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Pfizer-Aktie wenig verändert: Rea Lal übernimmt die Geschäftsleitung in der Schweiz
Rheinmetall-Aktie mit Verschnaufpause nach Rekord - DroneShield, RENK und HENSOLDT mit neuen Bestmarken
Suche...
200.- Saxo-Deal

Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2025 10:16:03

EQS-NVR: Formycon AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Formycon
22.40 CHF 2.70%
Kaufen Verkaufen

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Formycon AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Formycon AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.09.2025 / 10:16 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Formycon AG
Fraunhoferstrasse 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland

2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
  Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 30.09.2025
  Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
17672927
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


30.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstrasse 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Internet: www.formycon.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2205902  30.09.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Formycon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten