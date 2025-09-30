EQS-NVR: Formycon AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Formycon AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Formycon AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.09.2025 / 10:16 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
Formycon AG
Fraunhoferstrasse 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Stand zum / Datum der Wirksamkeit
X
Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
30.09.2025
Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
17672927 davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
