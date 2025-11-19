US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Vor wichtigen US-Daten
|
19.11.2025 21:25:00
So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Der US-Dollar hat am Mittwoch im Verlauf des Tages sowohl zum Euro als auch zum Schweizer Franken an Wert gewonnen.
Am Devisenmarkt zeigte sich erneut eine Dollar-Stärke. Die US-Währung konnte im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen. So fiel der Euro bis am Mittwochabend auf 1,1520 US-Dollar nach 1,1549 am späten Nachmittag.
Gegenüber dem Dollar notiert auch der Schweizer FrankenEuro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9291 mehr oder weniger auf der Stelle.
Zuletzt hatten sich am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed bei der nächsten Sitzung im Dezember gezeigt, was den Dollar stützte. Mit der Publikation des Fed-Protokolls der letzten Sitzung rückte der "Greenback" nicht mehr nenneswert weiter vor.
awp-robot/mk/
Zürich (awp)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9291
|
0.33
|Türkische Lira
|
52.5465
|
-0.73
|Baht
|
40.2854
|
-0.54
|Bitcoin - US Dollar
|
89246.7142
|
-3.85
|Real
|
6.6184
|
-0.56
|Kuna
|
8.8604
|
-0.10
|US-Dollar
|
0.806
|
0.79
|Zloty
|
4.5518
|
-0.55
|Euro - US Dollar
|
1.1527
|
-0.47
|Ripple - US Dollar
|
2.038
|
-7.99
|Forint
|
410.6701
|
-0.97
|Bitcoin - Euro
|
77418.4901
|
-3.41
|Ripple
|
0.6089
|
7.93
|Rubel
|
99.9375
|
-1.43
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street verhalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen zeigen sich zurückhaltend. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneins.