Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 0.4%  SPI 17’218 0.4%  Dow 46’165 0.2%  DAX 23’163 -0.1%  Euro 0.9291 0.3%  EStoxx50 5’542 0.1%  Gold 4’076 0.2%  Bitcoin 71’922 -3.2%  Dollar 0.8059 0.8%  Öl 63.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sandoz124359842
Top News
Korrelation bei ETFs: Der unterschätzte Schlüssel zur echten Diversifikation
So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Novartis-Aktie: Produktion künftig in North Carolina im grossen Stil
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Vor wichtigen US-Daten 19.11.2025 21:25:00

So bewegen sich Franken, Euro und Dollar

So bewegen sich Franken, Euro und Dollar

Der US-Dollar hat am Mittwoch im Verlauf des Tages sowohl zum Euro als auch zum Schweizer Franken an Wert gewonnen.

Die Aussicht auf eine weitere Senkung des US-Leitzinses noch in diesem Jahr sind vorerst in den Hintergrund gerückt.

Am Devisenmarkt zeigte sich erneut eine Dollar-Stärke. Die US-Währung konnte im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen. So fiel der Euro bis am Mittwochabend auf 1,1520 US-Dollar nach 1,1549 am späten Nachmittag.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Gegenüber dem Dollar notiert auch der Schweizer FrankenEuro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9291 mehr oder weniger auf der Stelle.

Zuletzt hatten sich am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed bei der nächsten Sitzung im Dezember gezeigt, was den Dollar stützte. Mit der Publikation des Fed-Protokolls der letzten Sitzung rückte der "Greenback" nicht mehr nenneswert weiter vor.

awp-robot/mk/

Zürich (awp)

Weitere Links:

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump

Bildquelle: Vasin Lee / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Darauf setzt David Einhorn an der Börse
So investiert David Einhorn im dritten Quartal 2025
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im dritten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 156.9830 1.4610
0.94

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Cloudflare-Aktie im Sinkflug: Störung legt zeitweise Tausende Websites lahm
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
Vor Fed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street verhalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Nach Insider-Verkäufen und Kommunikationsfehlern: DroneShield-Aktie erholt sich
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT tiefer

finanzen.net News

Datum Titel
21:47 US-Militärdelegation führt Gespräche in Kiew
21:07 ROUNDUP: Neue Angriffe Israels auf Gaza - Tote
20:53 Bundesverkehrsminister kündigt weitere Entlastungen bei Flugpreisen an
20:52 Devisen: Eurokurs weitet Verluste aus
20:07 Aktien New York: Erholung erlahmt - alle Augen auf Nvidia
20:02 ROUNDUP/Nord Stream: Italien erlaubt Auslieferung von Ukrainer
19:58 Medien: USA und Russland handeln Plan für Kriegsende aus
19:52 Anwalt: Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem erlaubt
19:31 Merz hofft trotz Absagen auf G20-Erklärung
19:28 Frankreich: Handelsverbände verklagen Shein wegen unlauteren Wettbewerbs