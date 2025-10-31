Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ParTec Aktie 128128046 / DE000A3E5A34

31.10.2025 23:49:43

EQS-News: ParTec AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2025

ParTec
EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
ParTec AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2025

31.10.2025 / 23:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ParTec AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2025

München, 31. Oktober 2025 – Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3) hat heute ihren nach HGB aufgestellten Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025 veröffentlicht.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte ParTec eine Gesamtleistung von rund 37,5 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 10,7 Mio. €). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) belief sich auf 11,4 Mio. €, der Jahresüberschuss auf 7,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: EBT 0,3 Mio. €, Jahresüberschuss 5,7 Mio. €).

Das Ergebnis wurde im Wesentlichen durch die planmässige Umsetzung des europäischen Exascale-Projekts JUPITER am Forschungszentrum Jülich geprägt. JUPITER ist Europas erster Exascale-Supercomputer und zählt zu den leistungsstärksten sowie energieeffizientesten Systemen seiner Klasse.

Darüber hinaus war ParTec im Berichtszeitraum an weiteren europäischen Hochleistungsrechenprojekten beteiligt, darunter MareNostrum V am Barcelona Supercomputing Center, LEONARDO in Italien sowie die sich in Planung befindlichen KI-Systeme ELBJUWEL (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf), VESUVIO (Universität Neapel) und PAKS (Ungarn).

Der Halbjahresfinanzbericht 2025 steht im Bereich Investor Relations auf der Website unter www.par-tec.com zum Download bereit.

Über ParTec

Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Supercomputern für Höchstleistungsrechnen und KI auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputer (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst darüber hinaus Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als fünfzehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele Höchstleistungssysteme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt, im Produktiveinsatz betreut und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen an massive Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen unter: www.par-tec.com.

Kontakt für weitere Anfragen:

Anna Lehmann
E-Mail: investor-relations@par-tec.com

edicto GmbH
Doron Kaufmann
E-Mail: partec@edicto.de

 

 

 

 


Sprache: Deutsch
Unternehmen: ParTec AG
Possartstr. 20
81679 München
Deutschland
E-Mail: investor-relations@par-tec.com
Internet: www.par-tec.com
ISIN: DE000A3E5A34
WKN: A3E5A3
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2222224

 
