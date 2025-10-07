Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Nordex sichert Turbinenaufträge für 126 MW - Aktie steigt
Bechtle expandiert in PLM-Markt - Aktie reagiert schwach auf Italien-Zukauf
Zu viel Euphorie? JPMorgan tritt bei Siemens Energy auf die Bremse - So reagiert die Aktie
Ripple: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 5 Jahren verdient hätten
07.10.2025 10:35:03

EQS-News: Baader Bank startet Wochenend-Handel im ausserbörslichen Handel

Baader Bank
5.72 CHF 27.61%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Baader Bank startet Wochenend-Handel im ausserbörslichen Handel

07.10.2025 / 10:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Baader Bank startet Wochenend-Handel im ausserbörslichen Handel

Die Baader Bank erweitert abermals ihr Handelsangebot Baader Trading und verlängert die Handelszeit im ausserbörslichen Handel. Während der Handel bisher werktags von 07:30 bis 23:00 Uhr möglich war, ist dieser nun auch am Wochenende von jeweils 14:00 bis 19:00 Uhr am Samstag und Sonntag verfügbar. Das Angebot startet ab dem 25. Oktober 2025.

Es können zunächst mit einem eingeschränkten Universum, das einen grossen Anteil des aktuellen Umsatzes ausmacht und sukzessive ausgeweitet wird, Wertpapiere zu den neuen Handelszeiten über die Baader Bank gehandelt werden. Dies umfasst ca. 2.500 Aktien, ETFs und Fondsanteile. Der Handel findet ausschliesslich in Euro statt. Die Handelszeitverlängerung gilt zunächst für den ausserbörslichen Handel mit einem ‚Request for Quote‘-Verfahren. Die Baader Bank setzt die Handelszeitverlängerung zum Start mit einigen ihrer Kooperationspartner um.

Das Handelsgeschäft mit Kryptowährungen, welches über das Setup der Baader Bank 24h verfügbar ist, hat bereits verdeutlicht, dass Privatanleger vermehrt unabhängig von klassischen Börsenzeiten handeln und eine klare Präferenz für die verlängerten Handelszeiten haben. Mit der Ausweitung im ausserbörslichen Handel auch am Wochenende kann dieser Entwicklung sinnvoll unterstützt werden.

„Seit einem Jahr können Anleger über ‚Baader Trading‘ zu den verlängerten Handelszeiten in frühen und späten Stunden Wertpapiere handeln. Wir freuen uns sehr, dass wir ein Jahr nach der ersten Handelszeitverlängerung unser Handelsangebot ausbauen und nun den Wochenendhandel anbieten können. Mit unserem Angebot unter Baader Trading sind wir stets darauf bedacht mit unseren Partnern den Wertpapierhandel weiter zu optimieren“, betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.

Zuvor hatte die Baader Bank bereits seit Oktober 2024 im ausserbörslichen Handel und im Januar 2025 die Handelszeit auf gettex verlängert.

Alle Informationen zu Baader Trading erhalten Privatanleger demnächst auch live in München bei den Baader Trading Days am 25. & 26. Oktober 2025 im München Hoch5. Alle Infos gibt es unter: www.baadertrading.de/baader-trading-days

Die Baader Bank steht seit mehr als 40 Jahren für höchste Kompetenz im Wertpapierhandel. Um auch weiterhin einen erstklassigen Service anbieten zu können, fassen wir unter Baader Trading unsere Handelsaktivitäten und Dienstleistungen zusammen, das heisst das börsliche und ausserbörsliche Market Making, sowie das Brokerage und den Krypto-Handel.

 

 

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz
Senior Manager
Group Communication
T +49 89 5150 1044
Marlene.hartz@baaderbank.de
 

Baader Bank AG
Weihenstephaner Strasse 4
85716 Unterschleissheim, Deutschland
https://www.baaderbank.de

 

Weitere Termine:
18.10.2025  Börsentag Berlin
25.-26.10.2025  Baader Trading Days in München
30.10.2025  Pressemitteilung zum Neunmonatsergebnis 2025

 

Über die Baader Bank AG:
Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleissheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.


07.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleissheim
Deutschland
Telefon: +49 89 5150 1017
Fax: +49 89 5150 1111
E-Mail: communications@baaderbank.de
Internet: www.baaderbank.de
ISIN: DE0005088108
WKN: 508810
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2209206

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2209206  07.10.2025 CET/CEST

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

