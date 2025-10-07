EQS-News: Baader Bank startet Wochenend-Handel im ausserbörslichen Handel

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Baader Bank erweitert abermals ihr Handelsangebot Baader Trading und verlängert die Handelszeit im ausserbörslichen Handel. Während der Handel bisher werktags von 07:30 bis 23:00 Uhr möglich war, ist dieser nun auch am Wochenende von jeweils 14:00 bis 19:00 Uhr am Samstag und Sonntag verfügbar. Das Angebot startet ab dem 25. Oktober 2025.

Es können zunächst mit einem eingeschränkten Universum, das einen grossen Anteil des aktuellen Umsatzes ausmacht und sukzessive ausgeweitet wird, Wertpapiere zu den neuen Handelszeiten über die Baader Bank gehandelt werden. Dies umfasst ca. 2.500 Aktien, ETFs und Fondsanteile. Der Handel findet ausschliesslich in Euro statt. Die Handelszeitverlängerung gilt zunächst für den ausserbörslichen Handel mit einem ‚Request for Quote‘-Verfahren. Die Baader Bank setzt die Handelszeitverlängerung zum Start mit einigen ihrer Kooperationspartner um.

Das Handelsgeschäft mit Kryptowährungen, welches über das Setup der Baader Bank 24h verfügbar ist, hat bereits verdeutlicht, dass Privatanleger vermehrt unabhängig von klassischen Börsenzeiten handeln und eine klare Präferenz für die verlängerten Handelszeiten haben. Mit der Ausweitung im ausserbörslichen Handel auch am Wochenende kann dieser Entwicklung sinnvoll unterstützt werden.

„Seit einem Jahr können Anleger über ‚Baader Trading‘ zu den verlängerten Handelszeiten in frühen und späten Stunden Wertpapiere handeln. Wir freuen uns sehr, dass wir ein Jahr nach der ersten Handelszeitverlängerung unser Handelsangebot ausbauen und nun den Wochenendhandel anbieten können. Mit unserem Angebot unter Baader Trading sind wir stets darauf bedacht mit unseren Partnern den Wertpapierhandel weiter zu optimieren“, betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.

Zuvor hatte die Baader Bank bereits seit Oktober 2024 im ausserbörslichen Handel und im Januar 2025 die Handelszeit auf gettex verlängert.

Alle Informationen zu Baader Trading erhalten Privatanleger demnächst auch live in München bei den Baader Trading Days am 25. & 26. Oktober 2025 im München Hoch5. Alle Infos gibt es unter: www.baadertrading.de/baader-trading-days

Die Baader Bank steht seit mehr als 40 Jahren für höchste Kompetenz im Wertpapierhandel. Um auch weiterhin einen erstklassigen Service anbieten zu können, fassen wir unter Baader Trading unsere Handelsaktivitäten und Dienstleistungen zusammen, das heisst das börsliche und ausserbörsliche Market Making, sowie das Brokerage und den Krypto-Handel.

