12.12.2025 14:24:16

EQS-DD: Verbio SE: Alexander von Witzleben, 100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 16,00, Fälligkeit 12/2026, zu je EUR 2,50 geschrieben und verkauft 100 ...

VERBIO Vereinigte BioEnergie
17.20 CHF -1.29%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.12.2025 / 14:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Alexander
Nachname(n): von Witzleben

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Verbio SE

b) LEI
529900W51PINCFFALS96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
ISIN: DE000C649GD3

b) Art des Geschäfts
100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 16,00, Fälligkeit 12/2026, zu je EUR 2,50 geschrieben und verkauft 100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 20,00, Fälligkeit 12/2026 zu je EUR 4,50 geschrieben und verkauft

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,50 EUR 25.000,000 EUR
4,50 EUR 45.000,000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,5000 EUR 70.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: EUREX
MIC: XEUR


12.12.2025 CET/CEST
EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Internet: www.verbio.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102402  12.12.2025 CET/CEST





