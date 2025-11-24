Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
24.11.2025 16:12:27
EQS-DD: Covestro AG: Dr. Christine Bortenlänger, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
24.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Covestro AG
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51373 Leverkusen
|Germany
|Internet:
|www.covestro.com
|End of News
|EQS News Service
|
102002 24.11.2025 CET/CEST
Analysen zu Covestro AG
|14.07.25
|Covestro Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|05.06.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
