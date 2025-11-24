Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144

24.11.2025 16:12:27

EQS-DD: Covestro AG: Dr. Christine Bortenlänger, sell

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

24.11.2025 / 16:11 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Christine
Last name(s): Bortenlänger

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Covestro AG

b) LEI
3912005AWHKLQ1CPLV11 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A40KY26

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
62.00 EUR 36,580.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
62.00 EUR 36,580.00 EUR

e) Date of the transaction
21/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


24.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Germany
Internet: www.covestro.com



 
End of News EQS News Service




102002  24.11.2025 CET/CEST





