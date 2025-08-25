Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.08.2025 13:55:03

EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

25.08.2025 / 13:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – 21. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis einschliesslich 22. August 2025 wurden insgesamt Stück 1.485.615 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 28. März 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. April 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro)
18. August 2025 362.191 31,1812
19. August 2025 230.888 31,5824
20. August 2025 348.776 31,2692
21. August 2025 264.190 31,4596
22. August 2025 279.570 31,6755

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=3#zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2025-1

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. April 2025 bis einschliesslich 22. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 24.328.611 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank AG erfolgt durch eine von der Deutsche Bank AG beauftragte Wertpapierhandelsbank ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
 

25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2188124  25.08.2025 CET/CEST

