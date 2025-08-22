|Kurse + Charts + Realtime
22.08.2025 12:30:03
EQS-AFR: Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bilfinger SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bilfinger SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/de/Jahresfinanzbericht_SE_2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/en/Annual_Financial_Statements_SE_2025
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/de/Geschaeftsbericht_2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/en/Annual_Report_2025
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/de/Zwischenbericht_2026
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/en/Interim_Report_2026
22.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bilfinger SE
|Oskar-Meixner-Strasse 1
|68163 Mannheim
|Deutschland
|Internet:
|http://www.bilfinger.com
