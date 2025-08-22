Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 0.3%  SPI 17’055 0.4%  Dow 44’786 -0.3%  DAX 24’328 0.1%  Euro 0.9379 -0.1%  EStoxx50 5’482 0.4%  Gold 3’332 -0.2%  Bitcoin 91’101 0.2%  Dollar 0.8089 0.1%  Öl 67.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Abverkauf hält an: Commerzbank-Aktie verbucht erneut Verluste
Partners Group-Aktie in Grün: Partners Group sichert sich Minderheitsbeteiligung an restor3d
Milliardenschwere Pläne: Softbank könnte PayPay bald an die Börse bringen
Kurzfrist-Anleger ziehen die Reissleine: Droht Bitcoin der Sturzflug auf 100'000 Dollar?
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.08.2025 12:30:03

EQS-AFR: Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

Bilfinger
87.41 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bilfinger SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

22.08.2025 / 12:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bilfinger SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/de/Jahresfinanzbericht_SE_2025

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/en/Annual_Financial_Statements_SE_2025

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/de/Geschaeftsbericht_2025

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/en/Annual_Report_2025

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/de/Zwischenbericht_2026

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.bilfinger.com/en/Interim_Report_2026

22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Strasse 1
68163 Mannheim
Deutschland
Internet: http://www.bilfinger.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2187180  22.08.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Bilfinger SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten