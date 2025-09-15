Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059

15.09.2025 21:44:33

EQS-AFR: Adtran Holdings, Inc.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

ADTRAN Holdings
9.57 CHF 0%
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ADTRAN Holdings, Inc. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Adtran Holdings, Inc.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

15.09.2025 / 21:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Adtran Holdings, Inc. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2025
Ort: https://investors.adtran.com/financials/sec-filings/default.aspx

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2197794  15.09.2025 CET/CEST

