Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’285 0.4%  SPI 17’057 0.4%  Dow 44’786 -0.3%  DAX 24’324 0.1%  Euro 0.9381 -0.1%  EStoxx50 5’481 0.4%  Gold 3’331 -0.2%  Bitcoin 91’101 0.2%  Dollar 0.8089 0.1%  Öl 67.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Abverkauf hält an: Commerzbank-Aktie verbucht erneut Verluste
Partners Group-Aktie in Grün: Partners Group sichert sich Minderheitsbeteiligung an restor3d
Milliardenschwere Pläne: Softbank könnte PayPay bald an die Börse bringen
Kurzfrist-Anleger ziehen die Reissleine: Droht Bitcoin der Sturzflug auf 100'000 Dollar?
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.08.2025 12:45:34

EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse und Senkung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025

SMT Scharf
7.65 EUR -5.56%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
SMT Scharf AG: Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse und Senkung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025

22.08.2025 / 12:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMT Scharf AG: Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse und Senkung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025

Hamm, 22. August 2025 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) hat auf Basis finaler Zahlen für das erste Halbjahr 2025 und der jüngsten Marktentwicklungen heute eine Neueinschätzung der Umsatz- und Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2025 vorgenommen. Demnach erwartet der Vorstand für das Jahr 2025 nun einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 100 bis 120 Mio. EUR sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 0,5 bis 2,5 Mio. EUR. Bisher hatte der Vorstand mit einem Konzernumsatz zwischen 110 Mio. EUR und 130 Mio. EUR sowie einem operativen Ergebnis (EBIT) im Korridor von 5,5 Mio. EUR bis 7,5 Mio. EUR gerechnet.

Grund hierfür ist im Wesentlichen, dass die Nachfrage in den insbesondere für SMT Scharf relevanten Kohlebergbaumärkten durch die hohen Unsicherheiten angesichts der schwelenden Handelskonflikte sowie zahlreichen geopolitischen Konfliktherde belastet wird. Eine anhaltende Eintrübung des Marktsentiments ist zu erwarten und für das Jahr 2025 geplante Auftragseingänge verschieben sich nach 2026.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 konnte die SMT Scharf Gruppe einen Umsatz von 50,1 Mio. EUR erzielen, nach 28,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte im ersten Halbjahr 2025 2,9 Mio. EUR nach -0,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Umsatz- und Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist wesentlich auf die erfolgreich voranschreitende Auftragsabwicklung im Segment Tunnellogistik und die Vollkonsolidierung des Joint Venture Unternehmens Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. zurückzuführen.
Kontakt

Investor Relations
cometis AG
Thorben Burbach
Tel: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de

 

-Ende der Ad-hoc-Mitteilung-



Ende der Insiderinformation

22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMT Scharf AG
Römerstrasse 104
59075 Hamm
Deutschland
Telefon: +49 2381 960-01
Fax: +49 2381 960-311
E-Mail: info@smtscharf.com
Internet: www.smtscharf.com
ISIN: DE000A3DRAE2
WKN: A3DRAE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2187660

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2187660  22.08.2025 CET/CEST

Nachrichten zu SMT Scharf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten