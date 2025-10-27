Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
27.10.2025 18:36:43
EQS-Adhoc: Hypoport SE: Verdopplung des EBIT in den ersten neun Monaten 2025 und Anpassung der Prognose für Umsatz und Rohertrag
|
EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung
Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR
Hypoport SE: Verdopplung des EBIT in den ersten neun Monaten 2025 und Anpassung der Prognose für Umsatz und Rohertrag
Berlin, 27. Oktober 2025: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das dritte Quartal 2025 ausgewertet.
Der Hypoport-Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für Q3/25:
Hauptgrund für den Umsatz- und Rohertragsanstieg sowie die EBIT-Verdopplung des Konzerns ist eine gute Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms.
Für die ersten neun Monate 2025 ergeben sich folgende vorläufige Werte:
Aufgrund des im Jahresverlauf zunehmend schwächeren Geschäfts der Starpool Finanz GmbH, einem Joint Venture mit der Deutschen Bank, entscheidet der Vorstand die Jahresprognose 2025 wie folgt anzupassen:
Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Hypoport nun mit einem Umsatz von mindestens 600 Mio. Euro (bisher 640 Mio. Euro), einem Rohertrag von mindestens 260 Mio. Euro (bisher 270 Mio. Euro). Das EBIT prognostiziert der Vorstand unverändert zwischen 30 Mio. Euro und 36 Mio. Euro.
Hypoport wird seine finalen Q3/25 Ergebnisse wie geplant am Montag, 10. November 2025 veröffentlichen.
* Aufgrund der Umstellung der Umsätze des Joint Venture Starpool Finanz GmbH im Segment Real Estate & Mortgage Platforms (Vgl. Anhang des Konzernabschlusses 2024, Seite 76 ff.) von einer Netto- auf eine Bruttoausweisung sowie einer korrigierten Umsatzabgrenzung erfolgte eine Anpassung der Vorjahreswerte.
Kontakt
Jan H. Pahl
Head of Investor Relations // IRO
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19
Email: ir@hypoport.de
Hypoport SE
Heidestr. 8
10557 Berlin
Über die Aktie
Hypoport SE
Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard
ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ
Ende der Insiderinformation
27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypoport SE
|Heidestrasse 8
|10557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+4930420861942
|Fax:
|+49/30 42086-1999
|E-Mail:
|ir@hypoport.de
|Internet:
|www.hypoport.de
|ISIN:
|DE0005493365
|WKN:
|549336
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2219340
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2219340 27.10.2025 CET/CEST