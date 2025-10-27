Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EQS-Adhoc: Hypoport SE: Verdopplung des EBIT in den ersten neun Monaten 2025 und Anpassung der Prognose für Umsatz und Rohertrag

EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung
Hypoport SE: Verdopplung des EBIT in den ersten neun Monaten 2025 und Anpassung der Prognose für Umsatz und Rohertrag

27.10.2025 / 18:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR

 

Hypoport SE: Verdopplung des EBIT in den ersten neun Monaten 2025 und Anpassung der Prognose für Umsatz und Rohertrag

 

Berlin, 27. Oktober 2025: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das dritte Quartal 2025 ausgewertet.

 

Der Hypoport-Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für Q3/25:

 

  • Umsatz: +11% auf ca. 154 Mio. Euro (Q3/24*: 139,1 Mio. Euro)

 

  • Rohertrag: +19% auf ca. 67 Mio. Euro (Q3/24*: 56,4 Mio. Euro)

 

  • EBIT: +120% auf ca. 7,6 Mio. Euro (Q3/24*: 3,4 Mio. Euro)

 

Hauptgrund für den Umsatz- und Rohertragsanstieg sowie die EBIT-Verdopplung des Konzerns ist eine gute Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms.


 

Für die ersten neun Monate 2025 ergeben sich folgende vorläufige Werte:

 

  • Umsatz: +12% auf ca. 459 Mio. Euro (9M/24*: 409,6 Mio. Euro)

 

  • Rohertrag: +16% auf ca. 197 Mio. Euro (9M/24*: 170,5 Mio. Euro)

 

  • EBIT: +101% auf ca. 23,6 Mio. Euro (9M/24*: 11,7 Mio. Euro)

 

Aufgrund des im Jahresverlauf zunehmend schwächeren Geschäfts der Starpool Finanz GmbH, einem Joint Venture mit der Deutschen Bank, entscheidet der Vorstand die Jahresprognose 2025 wie folgt anzupassen:

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Hypoport nun mit einem Umsatz von mindestens 600 Mio. Euro (bisher 640 Mio. Euro), einem Rohertrag von mindestens 260 Mio. Euro (bisher 270 Mio. Euro). Das EBIT prognostiziert der Vorstand unverändert zwischen 30 Mio. Euro und 36 Mio. Euro. 

 

Hypoport wird seine finalen Q3/25 Ergebnisse wie geplant am Montag, 10. November 2025 veröffentlichen.

 

* Aufgrund der Umstellung der Umsätze des Joint Venture Starpool Finanz GmbH im Segment Real Estate & Mortgage Platforms (Vgl. Anhang des Konzernabschlusses 2024, Seite 76 ff.) von einer Netto- auf eine Bruttoausweisung sowie einer korrigierten Umsatzabgrenzung erfolgte eine Anpassung der Vorjahreswerte.  

 

Kontakt

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

 

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

 

Hypoport SE

Heidestr. 8

10557 Berlin       

 

Über die Aktie

Hypoport SE

Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard

ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ



Ende der Insiderinformation

27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hypoport SE
Heidestrasse 8
10557 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930420861942
Fax: +49/30 42086-1999
E-Mail: ir@hypoport.de
Internet: www.hypoport.de
ISIN: DE0005493365
WKN: 549336
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2219340

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219340  27.10.2025 CET/CEST