ecotel communication Aktie 2489718 / DE0005854343

EQS-Adhoc: ecotel communication ag: Anpassung der Prognose zum Konzernüberschuss für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund Bildung einer Steuerrückstellung in Höhe von EUR 2,8 Mio.

ecotel communication
10.93 CHF -2.38%
EQS-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis
ecotel communication ag: Anpassung der Prognose zum Konzernüberschuss für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund Bildung einer Steuerrückstellung in Höhe von EUR 2,8 Mio.

25.11.2025 / 12:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 25.11.2025 – Die ecotel communication ag (ISIN: DE0005854343) wird im Jahresabschluss 2025 eine Steuerrückstellung in der Grössenordnung von voraussichtlich EUR 2,8 Mio.  vornehmen, die sich auf das Geschäftsjahr 2025 ergebnismindernd auswirkt.

Die Bildung der Steuerrückstellung erfolgt nach dem Vorsichtsprinzip nach einer Auswertung des der ecotel communication ag vorliegenden Entwurfs des Betriebsprüfungsberichts der Finanzverwaltung für die Prüfungszeiträume 2018 bis einschliesslich 2021.

Nach heutiger Auswertung des Entwurfs des Betriebsprüfungsberichts muss die ecotel communication ag davon ausgehen, dass die Finanzverwaltung gezogene Vorsteuer für den vorgenannten Zeitraum aus Eingangsrechnungen eines einzelnen Lieferanten zurückfordern wird. Der hieraus resultierende Effekt aus Steuern und Zinsen beläuft sich voraussichtlich auf EUR 2,8 Mio.

Weder das abschliessende Ergebnis der Betriebsprüfung noch ein hierauf basierender Steuerbescheid liegen der ecotel communication ag derzeit vor. Nach deren Vorlage und Auswertung behält sich die ecotel communication ag die Geltendmachung von Rechtsmitteln vor.

Als Ergebnis der Bildung der Steuerrückstellung passt der Vorstand die Prognose in Bezug auf den Konzernüberschuss für das Geschäftsjahr 2025 an. Hiernach erwartet der Vorstand nunmehr ein Konzernergebnis bis zu EUR 1 Mio. (bisherige Prognose: Konzernüberschuss in Höhe von EUR ~3 Mio.).

Die übrigen Prognosekennzahlen Umsatz und Operatives EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 sind von der Steuerrückstellung nicht betroffen.

 



Ende der Insiderinformation

25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ecotel communication ag
Prinzenallee 11
40549 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 55 00 70
Fax: +49 (0)211 55 00 7 222
E-Mail: info@ecotel.de
Internet: www.ecotel.de
ISIN: DE0005854343
WKN: 585434
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2235526

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2235526  25.11.2025 CET/CEST

