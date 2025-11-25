EQS-Adhoc: ecotel communication ag: Anpassung der Prognose zum Konzernüberschuss für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund Bildung einer Steuerrückstellung in Höhe von EUR 2,8 Mio.

EQS-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis

ecotel communication ag: Anpassung der Prognose zum Konzernüberschuss für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund Bildung einer Steuerrückstellung in Höhe von EUR 2,8 Mio.



25.11.2025

Düsseldorf, 25.11.2025 – Die ecotel communication ag (ISIN: DE0005854343) wird im Jahresabschluss 2025 eine Steuerrückstellung in der Grössenordnung von voraussichtlich EUR 2,8 Mio. vornehmen, die sich auf das Geschäftsjahr 2025 ergebnismindernd auswirkt.

Die Bildung der Steuerrückstellung erfolgt nach dem Vorsichtsprinzip nach einer Auswertung des der ecotel communication ag vorliegenden Entwurfs des Betriebsprüfungsberichts der Finanzverwaltung für die Prüfungszeiträume 2018 bis einschliesslich 2021.

Nach heutiger Auswertung des Entwurfs des Betriebsprüfungsberichts muss die ecotel communication ag davon ausgehen, dass die Finanzverwaltung gezogene Vorsteuer für den vorgenannten Zeitraum aus Eingangsrechnungen eines einzelnen Lieferanten zurückfordern wird. Der hieraus resultierende Effekt aus Steuern und Zinsen beläuft sich voraussichtlich auf EUR 2,8 Mio.

Weder das abschliessende Ergebnis der Betriebsprüfung noch ein hierauf basierender Steuerbescheid liegen der ecotel communication ag derzeit vor. Nach deren Vorlage und Auswertung behält sich die ecotel communication ag die Geltendmachung von Rechtsmitteln vor.

Als Ergebnis der Bildung der Steuerrückstellung passt der Vorstand die Prognose in Bezug auf den Konzernüberschuss für das Geschäftsjahr 2025 an. Hiernach erwartet der Vorstand nunmehr ein Konzernergebnis bis zu EUR 1 Mio. (bisherige Prognose: Konzernüberschuss in Höhe von EUR ~3 Mio.).

Die übrigen Prognosekennzahlen Umsatz und Operatives EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 sind von der Steuerrückstellung nicht betroffen.