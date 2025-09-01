Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’177 -0.1%  SPI 16’889 -0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 24’037 0.6%  Euro 0.9379 0.3%  EStoxx50 5’367 0.3%  Gold 3’477 0.8%  Bitcoin 86’164 -0.6%  Dollar 0.8010 0.2%  Öl 68.2 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie zurück bei den Favoriten: Hedgefonds setzen neben NVIDIA wieder auf Musk-Konzern
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2025 00:43:23

EQS-Adhoc: DEUTZ erwirbt Anbieter von elektrischen Antriebssystemen SOBEK Group und erschliesst neuen Wachstumsmarkt im Defense-Bereich

DEUTZ
8.33 CHF -1.32%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
DEUTZ erwirbt Anbieter von elektrischen Antriebssystemen SOBEK Group und erschliesst neuen Wachstumsmarkt im Defense-Bereich

02.09.2025 / 00:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEUTZ erwirbt Anbieter von elektrischen Antriebssystemen SOBEK Group und erschliesst neuen Wachstumsmarkt im Defense-Bereich

Köln, 2. September 2025 – Der DEUTZ-Konzern hat soeben einen Kaufvertrag über 100% der Anteile an der SOBEK Group GmbH („SOBEK“) mit Sitz in Hirschberg, Deutschland, unterzeichnet. SOBEK ist ein Entwickler und Hersteller hochpräziser elektrischer Antriebssysteme, die unter anderem in unbemannten Luftfahrtsystemen wie militärischen Drohnen eingesetzt werden. Im zivilen Bereich zählen insbesondere Motorsport, Medizintechnik und Robotik zu den Kundenbranchen.

SOBEK erwartet, im laufenden Geschäftsjahr 2025 mit rund 70 Mitarbeitern einen Umsatz im niedrigen bis mittleren zweistelligen Mio.-€-Bereich bei einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwa 10 bis 12 Mio. € zu erzielen. DEUTZ erwirbt 100% der Anteile an SOBEK vom heutigen Eigentümer und Geschäftsführer Dr. Olaf Hahn. Auf Basis der für das Geschäftsjahr 2025 erwarteten Profitabilität von SOBEK ergibt sich ein EBITDA-Multiple zum Kaufpreis von etwa 11x.

Der Vollzug der Transaktion wird kurzfristig erwartet.

Die Finanzierung der Übernahme ist über Kreditlinien abgesichert. Zudem erwägt DEUTZ, die Transaktion bei geeigneten Marktbedingungen durch eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von nicht mehr als 10% des derzeitigen Grundkapitals auszufinanzieren.


Kontakt
Jakob Barzel | Interimsleiter Investor Relations, Kommunikation & Marketing
Tel.: +49 (0)221 822-3600 | E-Mail: jakob.barzel@deutz.com

Rolf Becker | Senior Manager Investor Relations
Tel.: +49 (0)221 822 2499 | E-Mail: rolf.becker@deutz.com



Ende der Insiderinformation

02.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostrasse 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 822 2491
Fax: +49 (0)221 822 3525
E-Mail: svenja.deissler@deutz.com
Internet: www.deutz.com
ISIN: DE0006305006
WKN: 630500
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2191642

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2191642  02.09.2025 CET/CEST