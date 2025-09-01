|Kurse + Charts + Realtime
|
02.09.2025 00:43:23
EQS-Adhoc: DEUTZ erwirbt Anbieter von elektrischen Antriebssystemen SOBEK Group und erschliesst neuen Wachstumsmarkt im Defense-Bereich
|
EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
DEUTZ erwirbt Anbieter von elektrischen Antriebssystemen SOBEK Group und erschliesst neuen Wachstumsmarkt im Defense-Bereich
Köln, 2. September 2025 – Der DEUTZ-Konzern hat soeben einen Kaufvertrag über 100% der Anteile an der SOBEK Group GmbH („SOBEK“) mit Sitz in Hirschberg, Deutschland, unterzeichnet. SOBEK ist ein Entwickler und Hersteller hochpräziser elektrischer Antriebssysteme, die unter anderem in unbemannten Luftfahrtsystemen wie militärischen Drohnen eingesetzt werden. Im zivilen Bereich zählen insbesondere Motorsport, Medizintechnik und Robotik zu den Kundenbranchen.
SOBEK erwartet, im laufenden Geschäftsjahr 2025 mit rund 70 Mitarbeitern einen Umsatz im niedrigen bis mittleren zweistelligen Mio.-€-Bereich bei einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwa 10 bis 12 Mio. € zu erzielen. DEUTZ erwirbt 100% der Anteile an SOBEK vom heutigen Eigentümer und Geschäftsführer Dr. Olaf Hahn. Auf Basis der für das Geschäftsjahr 2025 erwarteten Profitabilität von SOBEK ergibt sich ein EBITDA-Multiple zum Kaufpreis von etwa 11x.
Der Vollzug der Transaktion wird kurzfristig erwartet.
Die Finanzierung der Übernahme ist über Kreditlinien abgesichert. Zudem erwägt DEUTZ, die Transaktion bei geeigneten Marktbedingungen durch eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von nicht mehr als 10% des derzeitigen Grundkapitals auszufinanzieren.
Ende der Insiderinformation
02.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostrasse 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)221 822 2491
|Fax:
|+49 (0)221 822 3525
|E-Mail:
|svenja.deissler@deutz.com
|Internet:
|www.deutz.com
|ISIN:
|DE0006305006
|WKN:
|630500
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2191642
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2191642 02.09.2025 CET/CEST
