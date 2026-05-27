DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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27.05.2026 23:09:53
EQS-Adhoc: DEUTZ AG acquires Brazilian generator manufacturer Maxi Trust Power Ltda.
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EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Key word(s): Mergers and Acquisitions / Purchase of parts of a company
DEUTZ AG acquires Brazilian generator manufacturer Maxi Trust Power Ltda.
Cologne, May 27, 2026 – DEUTZ Group today signed a purchase agreement to acquire all shares in Maxi Trust Power Ltda., headquartered in Curitiba, Paraná, Brazil. Maxi Trust Power is a leading manufacturer of diesel and gas generators. Its customers include, in particular, supermarkets, construction companies, and agricultural enterprises.
The total purchase price to be paid is in the mid-double-digit million-euro range. Debt financing is planned for the takeover. The transaction is expected to close during the second quarter of 2026.
End of Inside Information
27-May-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|DEUTZ AG
|Ottostrasse 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Germany
|Phone:
|+49 (0)221 822 2491
|Fax:
|+49 (0)221 822 3525
|E-mail:
|svenja.deissler@deutz.com
|Internet:
|www.deutz.com
|ISIN:
|DE0006305006
|WKN:
|630500
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2334460
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2334460 27-May-2026 CET/CEST
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