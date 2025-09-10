|
Enphase Opens U.S. Pre-Orders For Next-Gen IQ EV Charger 2
(RTTNews) - Enphase Energy, Inc. (ENPH) has opened U.S. pre-orders for its IQ® EV Charger 2, a next-generation smart charger designed to work with Enphase solar and battery systems or as a standalone solution.
The charger helps maximize solar self-consumption, lower energy costs, and deliver a smarter, more efficient EV charging experience.
Key features include solar-optimized charging that adjusts every 30 seconds in 1-amp increments, RFID-based access control, UL 3141 certified load balancing, and fast-charging support of up to 19.2 kW for homes and 22.1 kW for commercial setups. It is compatible with most North American EVs and built with ISO 15118-20 hardware for future AC bidirectional charging (V2H/V2G).
Jayant Somani, SVP and GM at Enphase, said the charger gives homeowners control over charging by pairing with solar or optimizing for low electricity rates.
The charger features a durable, UL-certified design, supports integration with charge point operators through OCPP and Modbus, includes a five-year warranty, and 24/7 support. It will be showcased at RE+ 2025 in Las Vegas, with shipments starting November 2025.
Wednesday ENPH closed at $37.12, down 2.16%, and slipped further to $37.07, down 0.14%, in after-hours trading on the NasdaqGM.
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
