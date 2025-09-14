Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’194 -0.8%  SPI 16’945 -0.6%  Dow 45’834 -0.6%  DAX 23’698 0.0%  Euro 0.9342 0.0%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’643 0.3%  Bitcoin 92’361 0.5%  Dollar 0.7967 0.1%  Öl 66.9 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Von Warren Buffett lernen: Unverzichtbare Tipps für eine kluge Nachlassregelung
Fitch stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab
Swatch-Aktie: Swatch-Chef Hayek will keine Börsenabkehr - Preiserhöhungen in den USA
Tesla-Aktie im Fokus: Musk zweifelt an Markteinführung des Model YL in den USA
Suche...

Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

China bremst 14.09.2025 15:28:00

Swatch-Aktie: Swatch-Chef Hayek will keine Börsenabkehr - Preiserhöhungen in den USA

Swatch-Aktie: Swatch-Chef Hayek will keine Börsenabkehr - Preiserhöhungen in den USA

Swatch-Group-CEO Nick Hayek kritisiert das "defensive" Auftreten der Schweiz im Zollstreit mit den USA.

Swatch
161.00 EUR 0.66%
Kaufen Verkaufen
In einem Interview mit der "NZZ am Sonntag" schlägt er als starkes Signal 39-prozentige Exportzölle auf Goldbarren in Richtung USA vor. "Das wäre eine klare und starke Botschaft gegenüber den USA gewesen."

Operativ reagiert der Konzern auf die US-Zölle mit flexibler Preis- und Margensteuerung: Je nach Marke seien in Amerika Preiserhöhungen von 5 bis 15 Prozent geplant. "Dann gibt es natürlich Produkte, die der amerikanische Konsument einfach haben will, wie die MoonSwatch Moonshine Gold, die statt 400 Dollar jetzt 450 Dollar kostet", so Hayek.

Die Amerikaner kauften weiter - trotz Preiserhöhungen. Das Umsatzwachstum in Lokalwährung im US-Geschäft per Ende August über alle Marken liegt laut Hayek bei rund +15 Prozent. "In den USA boomt es", sagt er.

China-Einbruch belastet Konzernumsatz

Weltweit bleibt der Konzern jedoch unter Vorjahr, vor allem wegen des Einbruchs in China: "Wenn ein Markt mit über 2,5 Milliarden Umsatz um 30 Prozent einbricht, dann fehlen nach Adam Riese sofort 750 Millionen", so der Swatch-Chef.

Nachfrageimpulse sieht er unter anderem über Kanada, Mexiko und Duty-free-Kanäle (auch Kreuzfahrten). Auch in China gebe es bei Swatch und anderen Marken erste Erholungssignale, der Immobilienmarkt belaste jedoch. Bei den Luxusmarken räumt Hayek Nachholbedarf in der Distribution ein und kündigt deutlich mehr eigene Läden in den USA an.

Kein Börsenrückzug - Fokus auf Stakeholder

Ein Börsenrückzug steht laut Hayek nicht zur Debatte. Ihn störe allerdings eine "bestimmte Börsenmentalität", die den Erfolg einer Firma nur auf den Kurs messe. Hayek betont, dass der Verwaltungsrat die Interessen aller Stakeholder berücksichtige - Mitarbeitende, Partner, Kunden und Aktionäre. Letztere würden über regelmässige Dividenden am Unternehmenserfolg beteiligt, betonte er.

Die jüngst als Reaktion auf die Trump-Zölle lancierte "What if ... Tariffs?"-Swatch versteht Hayek als "positive Provokation". In der Politik gebe es viel Heuchelei und "ein bisschen Durchschütteln" schade da nicht, so der Swatch-CEO.

Zürich (awp)

Weitere Links:

Zölle im Blick: Uhrenverband sieht Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz in Gefahr
Uhrenexporte klettern dank US-Bestellungen in die Höhe
Starke US-Nachfrage stützt Uhrenexporte im Juli

Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com,Keystone

Nachrichten zu Swatch (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swatch (I)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
24.09.24 Swatch Sell UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13.09.25 Logo WHS Klar denken, klug handeln: Wege zum stabilen Börsenerfolg mit Dr. Raimund Schriek und Vincenzo Zinnà - Zürich, Kostenloses Präsenzseminar
12.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.09.25 Marktüberblick: Adobe schlägt Erwartungen
12.09.25 SMI-Talfahrt fürs Erste gestoppt
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
12.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Nur eine Verschnaufpause?
11.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
11.09.25 Halbe Kraft voraus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’714.90 19.89 BHDSPU
Short 12’992.37 13.90 UBSOUU
Short 13’482.46 8.93 QIUBSU
SMI-Kurs: 12’193.86 12.09.2025 17:30:41
Long 11’694.62 18.81 SHFB5U
Long 11’466.73 13.98 BBWS3U
Long 10’969.88 8.93 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
Tesla-Aktie im Fokus: Musk zweifelt an Markteinführung des Model YL in den USA
Rheinmetall-Chef warnt vor Überhype bei Drohnen - Anleger beobachten Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK genau
Bitcoin vs. Ether: Droht nach der ETH-Outperformance ein Umschwung für die Märkte?
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag
Die Geschichte zur Super Micro Computer-Aktie: Wie der Aufstieg zum etablierten Unternehmen verlief
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}