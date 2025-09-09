Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel im Plus

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel letztendlich 0.33 Prozent auf 23’839.80 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.261 Prozent auf 23’824.33 Punkte an der Kurstafel, nach 23’762.30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 23’852.42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23’698.00 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, mit 23’611.27 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 09.06.2025, einen Stand von 21’797.87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18’660.78 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13.65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Atlassian (+ 5.59 Prozent auf 182.36 USD), Palantir (+ 4.01 Prozent auf 162.36 USD), JDcom (+ 3.11 Prozent auf 33.87 USD), Datadog A (+ 2.95 Prozent auf 140.46 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.91 Prozent auf 155.82 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Dollar Tree (-3.12 Prozent auf 96.30 USD), Broadcom (-2.60 Prozent auf 336.67 USD), Enphase Energy (-2.24 Prozent auf 37.94 USD), Old Dominion Freight Line (-1.91 Prozent auf 148.22 USD) und Ross Stores (-1.67 Prozent auf 149.04 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 31’627’579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.464 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 7.19 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.95 Prozent die höchste Dividendenrendite.

