Electra legte Quartalsergebnis vor

Electra äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.21 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.710 ILS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.00 Milliarden ILS, während im Vorjahreszeitraum 3.41 Milliarden ILS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch