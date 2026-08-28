NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend Verlust reich

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 218,47 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'400 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 217,90 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22'094'937 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 236,54 USD erreichte der Titel am 15.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,27 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.09.2025 bei 164,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 24,90 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,711 USD je NVIDIA-Aktie. Am 26.08.2026 lud NVIDIA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS belief sich auf 2,46 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 96.22 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 46.74 Mrd. USD umsetzen können.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 präsentieren. NVIDIA dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 9,23 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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