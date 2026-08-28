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28.08.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag tiefer

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag tiefer

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 1'166,60 EUR.

Rheinmetall
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 1'166,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'496 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'165,00 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'174,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14'947 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 72,12 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,99 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 06.08.2026. Das EPS lag bei 2,66 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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