Flughafen Zürich-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn

Höhere Passagierzahlen in Zürich und das starke Wachstum des internationalen Geschäfts in Brasilien trieben die Ergebnisse an.

In den ersten sechs Monaten kletterte der Umsatz um 5 Prozent auf 673,6 Millionen Franken, wie der Flughafenbetreiber am Freitag mitteilte. Der Flugbetrieb steigerte den Umsatz ebenfalls um 5 Prozent auf 345,2 Millionen Franken. Die Einnahmen aus dem Nichtflug-Bereich, auf den insbesondere die Erträge aus den Immobilien, den Shops und dem internationalen Geschäft entfallen, stiegen um 5 Prozent auf 328,4 Millionen Franken.

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte auf 374,2 Millionen Franken zu. Das sind 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Das Konzernergebnis bekam allerdings höhere Abschreibungen und Finanzaufwendungen zu spüren. Deshalb legte der Konzerngewinn unter dem Strich lediglich um 1 Prozent auf 163,7 Millionen Franken zu. Dennoch sei damit das beste Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte gelungen, teilte der Flughafen Zürich weiter mit.

Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Finanzgemeinde im AWP-Konsens hauchdünn verfehlt.

Prognosen bestätigt

An den Zielen für das laufende Jahr hält der Flughafen fest. Im Gesamtjahr 2026 soll die Zahl der Passagiere um rund 3 Prozent auf über 33 Millionen steigen und damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2025 mit 32,6 Millionen Passagieren nochmals übertreffen.

Der Betriebsgewinn EBITDA soll gemäss den Prognosen auf Vorjahreshöhe ausfallen. Allerdings dürfte der Reingewinn sinken, was unter anderem an der Gebührenreduktion in Zürich und an den Abschreibungen und Zinsaufwänden durch die Eröffnung des Flughafens Noida liegt.

Die Investitionen am Standort Zürich werden im Jahr 2026 voraussichtlich rund 400 Millionen Franken betragen. Bei den Tochtergesellschaften im Ausland werden schätzungsweise Investitionen in Höhe von 100 Millionen erwartet, wobei der Abschluss des Baus des neuen Flughafens in Noida den Hauptanteil ausmachen wird, wie es hiess.

3 Milliarden Umsatz bis 2040

Bis 2040 strebt das Unternehmen einen Umsatz von über 3 Milliarden Franken an, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 5 Prozent entspricht. Die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) solle dabei auf über 8 Prozent steigen, von derzeit 7,9 Prozent. Dieses Wachstum solle in erster Linie durch die Weiterentwicklung des internationalen Geschäfts erreicht werden, schrieb der Flughafen.

Flughafen Zürich muss wegen Gewitter viele Flüge streichen

Das heftige Gewitter hat den Betrieb auf dem Flughafen Zürich "erheblich" beeinträchtigt. Bis Freitagmittag mussten 27 An- und Abflüge gestrichen werden und weitere Streichungen seien absehbar, wie die Fluggesellschaft Swiss mitteilte.

Betroffen gewesen seien rund 3100 Passagierinnen und Passagiere. Bei weiteren Flügen sei mit Verspätungen von bis zu drei Stunden zu rechnen, heisst es. Je nach Wetterentwicklung könnte es zu weiteren Ausfällen im Flugbetrieb kommen.

Hauptsächlicher Grund für die Beeinträchtigung des Betriebs waren gemäss Mitteilung Blitzeinschläge in der Nähe des Flughafens. In solchen Situationen müsse die Arbeit auf dem Vorfeld aus Sicherheitsgründen zeitweise eingestellt werden.

Die Mitarbeitenden müssten Abstand von Flugzeugen und anderen metallischen Einrichtungen halten. Flugzeuge könnten dann nicht be- und entladen, betankt und für den nächsten Flug abgefertigt werden. Der Betrieb am Boden komme sodann weitgehend zum Stillstand, was auch weitere Verzögerungen nach sich ziehe.

Die Swiss bedauert die Auswirkungen auf die Fluggäste, deren Reisepläne durcheinandergeraten.

Via SIX notierte die Flughafen Zürich-Aktie letztlich 7,71 Prozent tiefer bei 208,20 Franken.

jb/cg

Kloten (awp)