Asiens Börsen freundlich

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse ergriffen am Donnerstag die Flucht.

Der SMI startete die Sitzung bereits schwächer und sackte im Anschluss weiter ab. Letztlich stand hier ein kräftiges Minus von 1,09 Prozent auf 14'384,37 Punkte an der Kurstafel.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich ebenfalls schwächer, nachdem sie leichter in den Handel einstiegen. Sie verabschiedeten sich ebenso 0,85 Prozent leichter bei 20'263,22 Zählern bzw. 0,88 Prozent schwächer bei 2'308,86 Einheiten in den Feierabend.

Zwar stützten die überzeugend ausgefallenen Zahlen des Chip-Giganten NVIDIA das Sentiment für den Tech-Sektor, nicht jedoch die eher defensiven Titel im SMI. Zudem kam es nach dem starken Lauf der vergangenen sieben Tage zu Gewinnmitnahmen. Die NVIDIA-Zahlen wurden indes positiv kommentiert und haben zumindest für den Moment die Ängste vor einem Abflauen des KI-Booms in den Hintergrund gerückt. Egal wie hoch auch die Flüsterschätzungen gewesen sein mögen, NVIDIA habe alle Erwartungen übertroffen, hiess es dazu etwa in einem Kommentar von Swissquote.

Für Vorsicht sorgte zudem das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Dort richtet sich der Fokus inzwischen besonders auf die Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh. Die Investoren wollen wissen, ob sich daraus Hinweise für den Zinspfad der näheren Zukunft ablesen liessen. Der zur Wochenmitte publizierte PCE-Deflator zeigte in diesem Zusammenhang, dass diese von der Fed favorisierte Inflationskennziffer weiter zu hoch ist. Auch der überraschend hohe Anstieg der Einkommen der Amerikaner festigt die Erwartungen der Marktteilnehmer zumindest einer Zinserhöhung durch die Fed im laufenden Jahr.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne am Donnerstag verteidigen.

Der DAX ging höher in den Handelstag und fiel zwischenzeitlich an die Nulllinie zurück. Im Späthandel rückte das Barometer jedoch wieder auf grünes Terrain vor, sodass der Leitindex den Handel 0,31 Prozent fester bei 26'366,68 Punkten beendete.

Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt gab es vor allem von überzeugenden Geschäftszahlen der Unternehmen aus dem US-Technologiesektor, insbesondere die Zahlen von KI-Platzhirsch NVIDIA, sowie von Salesforce und CrowdStrike hatten die positiv überrascht. Dies zog am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt die Kurse von Unternehmen aus dem Halbleiter- und Software-Segment mit nach oben.

Das mittlerweile begonnene Notenbanktreffen in Jackson Hole, dessen Höhepunkt die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag sein wird, hemmte aber die Kaufbereitschaft etwas. Der PCE-Deflator hatte zur Wochenmitte gezeigt, dass diese von der Fed favorisierte Inflationskennziffer weiter zu hoch ist. "Eine Zinsanhebung durch die US-Notenbank vor Jahresende ist damit nicht vom Tisch", schreibt am Morgen der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consors Bank.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag nach oben.

Der Dow Jones startete stärker und gewannt nach einem Ausflug an die Nulllinie weiter hinzu. Er verabschiedete sich 0,2 Prozent höher bei 53'568,55 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete im Plus. Er legte auch weiterhin zu. Sein Schlussstand: 26'541,35 Zähler (+1,57 Prozent).

Nach dem starken Ausblick des KI-Taktgebers NVIDIA spielte die Musik am Donnerstag in den USA vor allem in der Halbleiterbranche. Davon wurde vor allem der Techwerteindex NASDAQ Composite angetrieben.

Hier zeigte sich die Anspannung vor dem bevorstehenden Notenbanktreffen in Jackson Hole. "NVIDIA hat geliefert und schaltet noch einmal einen Gang hoch", schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets. "Aber die Musik spielt jetzt in Jackson Hole. Das Symposium der US-Notenbank ist oft eine Bühne für wichtige geldpolitische Signale."

Am Freitag wird Fed-Chef Kevin Warsh seine Rede halten. "Und die Ausgangslage könnte spannender kaum sein", so Molnar. Denn der PCE-Deflator als für die Amerikaner massgebliches Inflations-Barometer habe erst tags zuvor deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed gelegen. "Für eine Zinserhöhung im September stehen die Chancen weiterhin fast pari - die Entscheidung bleibt damit völlig offen."

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag mit positiven Vorzeichen.

So steigt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um 0,62 Prozent auf 66'544,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,08 Prozent höher bei 3'959,64 Zählern.

In Hongkong war ein Plus zu erkennen: Für den Hang Seng geht es um 0,47 Prozent aufwärts auf 25'684,89 Einheiten.

An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende nach oben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires