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27.08.2026 14:02:00
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Der Pharmakonzern Roche hat in den USA eine Zulassung für den erweiterten Einsatz von zwei Krebstests erhalten.
Laut Roche gab es bislang keinen von der FDA zugelassenen Test zur Bestimmung des HER2-Status bei Speiseröhrenkrebs. Die beiden Tests werden bereits bei anderen Krebsarten eingesetzt.
Mit den Tests lässt sich demnach feststellen, ob Tumoren das Protein HER2 in erhöhter Menge aufweisen beziehungsweise zusätzliche Kopien des entsprechenden Gens besitzen. Dies betrifft bestimmte Formen von Magen-, Speiseröhren- und Krebs am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen. Das Ergebnis kann darüber entscheiden, ob Patienten für eine gezielt gegen HER2 gerichtete Therapie infrage kommen, wie aus der Mitteilung hervorgeht.
Konkret können Ärzte damit Patienten identifizieren, die mit Ziihera von Jazz Pharmaceuticals behandelt werden könnten. In den USA sind mittlerweile zwei Therapieschemata mit Ziihera für die Erstbehandlung von Erwachsenen mit nicht operierbarem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem HER2-positivem gastroösophagealem Adenokarzinom zugelassen.Die Roche-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise um 0,71 Prozent tiefer bei 365,70 Franken.
to/
Basel (awp)
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