SMI 998089 / CH0009980894
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28.08.2026 19:14:00
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. Die Wall Street gewinnt leicht hinzu. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.