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Blick ins Portfolio 28.08.2026 03:35:36

Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus

Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus

Fisher Asset Management baut sein Depot im zweiten Quartal ausgerechnet abseits der Technologiebranche am stärksten aus, angeführt von einem Industriewert.

  • Fisher stockte im zweiten Quartal 2026 alle zehn grössten Depotpositionen auf
  • Caterpillar verzeichnete dabei den grössten Gewichtssprung im Depot
  • Microsofts Aktienzahl wuchs, der Depotanteil sank dabei aber leicht

Zum offiziellen Stichtag am 30. Juni 2026 verwaltete Fisher Asset Management erneut ein gigantisches Vermögen von rund 386,67 Milliarden US-Dollar in regulierten 13F-Wertpapieren. Das Fondshaus blieb seiner Linie treu und baute ausgerechnet an der Spitze des Portfolios weiter aus, statt nach dem starken ersten Quartal Gewinne mitzunehmen.

Auffällig war im zweiten Quartal, dass sich die Kaufoffensive nicht länger auf den Technologiesektor beschränkte. Zwar blieben die NVIDIA-Aktie und Apple die schwersten Positionen im Depot, doch den grössten Gewichtssprung unter den zehn grössten Werten verzeichnete mit Caterpillar ein Industriewert, dessen Anteil am Portfolio merklich zulegte. Auch bei Eli Lilly wuchs die Position prozentual so stark wie bei keiner anderen Top-Ten-Aktie. Bei Microsoft wiederum stockte Fisher zwar die Aktienzahl auf, dennoch sank der Anteil am Gesamtdepot leicht, ein Hinweis darauf, dass andere Positionen im Vergleich noch schneller wuchsen.

Im Folgenden sind die zehn grössten Positionen des Starinvestors aufgelistet, die sich im zweiten Quartal 2026 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt, berücksichtigt werden lediglich Aktienbeteiligungen. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch


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