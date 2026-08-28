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28.08.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag ab

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 1'155,80 EUR.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 1'155,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'498 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'153,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1'174,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59'092 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 73,73 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 22,11 Prozent wieder erreichen.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,99 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent auf 3.29 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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