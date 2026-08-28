PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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28.08.2026 22:10:00
PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt
Eine Übernahme des US-Zahlungsdienstleisters Paypal durch den Finanzinvestor Advent und den Zahlungsabwickler Stripe ist Insidern zufolge geplatzt.
PayPal war Ende der neunziger Jahre gegründet worden und galt als früher Vorreiter bei digitalen Bezahlverfahren. Zuletzt tat sich das Unternehmen jedoch mit der Modernisierung seiner Zahlungstechnologien schwer, während Wettbewerber wie Apple und die Google-Mutter Alphabet Marktanteile gewannen. Bloomberg hatte im Februar zuerst berichtet, dass Stripe nach einem Kursrutsch bei PayPal eine teilweise oder vollständige Übernahme des Unternehmens prüfe. Die Aktie von PayPal hat in den vergangenen fünf Jahren fast 80 Prozent an Wert verloren.
/err/stw/stk
NEW YORK (awp international)
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