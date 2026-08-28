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Insiderinfos 28.08.2026 22:10:00

PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt

PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt

Eine Übernahme des US-Zahlungsdienstleisters Paypal durch den Finanzinvestor Advent und den Zahlungsabwickler Stripe ist Insidern zufolge geplatzt.

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Die Gruppe verfolge keine Übernahme von Paypal mehr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend (Ortszeit) nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zuvor habe sie mehr als 50 Milliarden US-Dollar (rund 43 Mrd Euro) für das Unternehmen geboten. Vertreter von Advent, PayPal und Stripe lehnten eine Stellungnahme dazu ab. Der Aktienkurs von PayPal notierte im NASDAQ-Handel letztlich 12,71 Prozent tiefer bei 53,66 US-Dollar.

PayPal war Ende der neunziger Jahre gegründet worden und galt als früher Vorreiter bei digitalen Bezahlverfahren. Zuletzt tat sich das Unternehmen jedoch mit der Modernisierung seiner Zahlungstechnologien schwer, während Wettbewerber wie Apple und die Google-Mutter Alphabet Marktanteile gewannen. Bloomberg hatte im Februar zuerst berichtet, dass Stripe nach einem Kursrutsch bei PayPal eine teilweise oder vollständige Übernahme des Unternehmens prüfe. Die Aktie von PayPal hat in den vergangenen fünf Jahren fast 80 Prozent an Wert verloren.

/err/stw/stk

NEW YORK (awp international)

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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