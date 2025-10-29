Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Reverse Takeover 29.10.2025 19:41:00

EEII-Aktie: Struktur der geplanten Transaktion mit Jubin Frères präzisiert

EEII-Aktie: Struktur der geplanten Transaktion mit Jubin Frères präzisiert

Die Beteiligungsgesellschaft EEII hat die Struktur ihrer geplanten Transaktion mit der Swiss Energy Holding SA (SEH) angepasst, der Besitzerin des Treibstoffhändlers Jubin Frères.

EEII
1.64 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen
Neu ist vorgesehen, dass neben der bereits angekündigten Sachkapitalerhöhung für den Reverse Merger eine Barkapitalerhöhung über mindestens 14,2 Millionen Franken durchgeführt wird.

Zudem sollen bisher nicht kotierte EEII-Aktien im Verhältnis 1:2 gesplittet und gemeinsam mit den neuen Aktien aus beiden Kapitalerhöhungen zum Handel an der Schweizer Börse zugelassen werden. Damit will EEII die finanzielle Basis stärken sowie die regulatorischen Anforderungen an den Streubesitz erfüllen, hiess es am Mittwoch nach Börsenschluss in einem Communiqué.

Im Zuge der Transaktion plant EEII ausserdem, ihren Gesellschaftszweck von einer Investment- zu einer Holdinggesellschaft zu ändern und den Kotierungssegmentwechsel von der Kategorie Standard für Investmentgesellschaften in das Sparks-Segment der Schweizer Börse zu beantragen. Die Umsetzung der neuen Struktur und der Abschluss der Transaktion sollen bis Ende Dezember 2025 erfolgen.

Ende Juli hatte der Verwaltungsrat von EEII dem Reverse Takeover mit Jubin Frères zugestimmt. Ein verbindlicher Vertrag sei allerdings noch nicht unterzeichnet worden, hiess es damals. Der Abschluss war damals noch bis Ende Oktober erwartet worden. Jubin Frères betreibt über 100 Tankstellen und mehr als 30 Shops.

Der Vollzug steht denn auch unter Vorbehalt verschiedener Bedingungen, erklärt EEII am Mittwoch. Darunter ist auch die Bewertung von Jubin Frères durch eine Revisionsgesellschaft.

ra/cg

Zug (awp)

