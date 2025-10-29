Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
|
29.10.2025 22:49:00
Alphabet-Aktie legt zu: Google-Mutter hat in Q3 mehr verdient
Mit dem Börsenriesen Alphabet hat ein weiteres Schwergewicht am Mittwoch seine Bücher geöffnet. So schnitt die Google-Mutter ab.
Der Umsatz lag mit 102,35 Milliarden US-Dollar unterdessen über den Expertenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 99,963 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatten noch Erlöse von 88,251 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden.
Das Werbegeschäft von Google samt der Videoplattform Youtube bleibt der wichtigste Geldbringer des Konzerns: Es wuchs im Jahresvergleich um 12,6 Prozent auf 56,57 Milliarden Dollar. Der Internet-Konzern gestaltet seine Suchmaschine gerade mit Künstlicher Intelligenz um.
Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit könnte der Anreiz sinken, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdiente Google aber traditionell das Geld.
Die Alphabet-Aktie klettert am Mittwoch an der NASDAQ nachbörslich zeitweise um 6,77 Prozent auf 293,80 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch / awp international
