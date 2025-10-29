Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alphabet-Aktie legt zu: Google-Mutter hat in Q3 mehr verdient

Mit dem Börsenriesen Alphabet hat ein weiteres Schwergewicht am Mittwoch seine Bücher geöffnet. So schnitt die Google-Mutter ab.

Für Alphabet ist das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem Ergebnisplus zu Ende gegangen. Googles Mutterkonzern Alphabet hat seinen Quartalsgewinn trotz einer Milliardenstrafe der EU um rund ein Drittel gesteigert. Der Internet-Riese verdiente von Juli bis September 34,98 Milliarden Dollar (rund 30,1 Mrd Euro) nach 26,30 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mitteilte. Die EU-Kommission wirft Google und Alphabet Wettbewerbsverstösse im Werbegeschäft vor und verhängte im September eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich von 2,12 US-Dollar auf 2,87 US-Dollar, damit verdiente die Google-Mutter mehr als am Markt erwartet worden war (2,263 US-Dollar je Aktie).

Der Umsatz lag mit 102,35 Milliarden US-Dollar unterdessen über den Expertenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 99,963 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatten noch Erlöse von 88,251 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden.

Das Werbegeschäft von Google samt der Videoplattform Youtube bleibt der wichtigste Geldbringer des Konzerns: Es wuchs im Jahresvergleich um 12,6 Prozent auf 56,57 Milliarden Dollar. Der Internet-Konzern gestaltet seine Suchmaschine gerade mit Künstlicher Intelligenz um.

Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit könnte der Anreiz sinken, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdiente Google aber traditionell das Geld.

Die Alphabet-Aktie klettert am Mittwoch an der NASDAQ nachbörslich zeitweise um 6,77 Prozent auf 293,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch / awp international

