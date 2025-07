EEII-Aktie: EEII verzeichnet weitere Verluste im ersten Halbjahr 2025 - Kapitalerhöhung geplant

Nächste Woche soll eine Kapitalerhöhung beschlossen werden.

Konkret lag der Verlust für die Periode Januar bis Juni bei 0,33 Millionen Franken nach einem Minus von 0,22 Millionen in der entsprechenden Vorjahresperiode. Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien ("NAV") belief sich laut Mitteilung vom Freitagabend per Ende Juni 2025 auf -0,80 Franken, was einer negativen Entwicklung von 22 Rappen seit Jahresbeginn entspricht.

Im ersten Halbjahr 2025 seien die Grundlagen für eine Kapitalerhöhung und die geplante Integration der Jubin Frères SA geschaffen worden, heisst es in der Mitteilung. Wie schon im Geschäftsbericht 2024 berichtet, habe sich die Integration der Betreiberin von Tankstellen in der Westschweiz aufgrund der regulatorischen Komplexität der Transaktion verzögert.

Die anhaltenden Verluste wirkten sich derweil negativ auf das Eigenkapital aus, heisst es weiter. Um die Solvenz des Unternehmens durch eine Kapitalerhöhung wiederherzustellen, wurde Anfang Monat den Aktionären eine Kapitalerhöhung vorgeschlagen. Diese soll an einer ausserordentlichen Generalversammlung am kommenden Montag (28.7.) abgesegnet werden.

Der Verwaltungsrat beantragt dabei eine Kapitalerhöhung um maximal knapp 1,6 Millionen Franken durch die Ausgabe von bis zu 112'676 neuen Inhaber-Stammaktien. Dadurch erhalte EEII die nötigen Mittel, um die Integration von Jubin Frères fortzusetzen. schreibt der Verwaltungsrat.

