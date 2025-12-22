Kibaran Resources Aktie 11689591 / AU000000KNL2
|
22.12.2025 02:43:52
EcoGraf-News – Dezember 2025
|
Nachricht des Geschäftsführers
In diesem Jahr hat unser Team bei unseren strategischen Initiativen herausragende Fortschritte erzielt:
Diese Erfolge spiegeln die feste Überzeugung und das langfristige Engagement unseres Vorstands und unseres Teams wider. Wir danken unseren Aktionären herzlich für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Engagement.
Mit Blick auf die Zukunft verspricht 2026 ein spannendes Jahr zu werden, in dem wir die Entwicklung beschleunigen und den erheblichen Wert unseres vertikal integrierten Geschäfts mit Batterieanodenmaterialien erschliessen werden.
Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise sind – dem EcoGraf-Weg!
Gute Reise und frohe Feiertage!
Andrew Spinks,
EcoGraf treibt Graphitprojekt in Tansania mit 105 Millionen US-Dollar Fremdkapitalfinanzierung voran
EcoGraf Golden Eagle Projekt sichert sich 9 Mio. US-Dollar AngloGold-Investition
Interview mit Small Caps: „ Epanko-Expansion: Afrikas grösster Graphitproduzent?“
Marktnachrichten
Die EU-Kommission verabschiedet RESourceEU, um Rohstoffe zu sichern, Abhängigkeiten zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
BloombergNEF: Lieferketten geraten unter Druck, da die Energiewende die Nachfrage nach Metallen rasant ansteigen lässt
Wie hoch ist der Rohstoffbedarf der grössten BESS-Projekte?
Kommende Veranstaltungen:
Mining Indaba – 9.–12. Februar 2026, Kapstadt
PreIWD – 27. März 2026, Daressalam
ASX: EGR FSE: FMK
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: EcoGraf Limited
Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation
22.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2249612 22.12.2025 CET/CEST
