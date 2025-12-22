Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.12.2025 02:43:52

EcoGraf-News – Dezember 2025


EQS-Media / 22.12.2025 / 02:43 CET/CEST

EcoGraf-News – Dezember 2025

Nachricht des Geschäftsführers

In diesem Jahr hat unser Team bei unseren strategischen Initiativen herausragende Fortschritte erzielt:

  • Finanzierung : Vorausgehende KfW IPEX-Bankfinanzierung für unser Epanko-Projekt
  • Technologische Führungsrolle : Wir haben branchenführende, kostengünstige Leistung für unsere HF- freie Reinigungstechnologie erzielt.
  • Nachhaltigkeit : Fortsetzung der positiven Programme zum Anodenrecycling
  • Strategische Partnerschaften : Abschluss des Farm-in-Abkommens „Golden Eagle“ mit AngloGold Ashanti im Wert von 9,0 Mio. US-Dollar.

Diese Erfolge spiegeln die feste Überzeugung und das langfristige Engagement unseres Vorstands und unseres Teams wider. Wir danken unseren Aktionären herzlich für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Engagement.

Mit Blick auf die Zukunft verspricht 2026 ein spannendes Jahr zu werden, in dem wir die Entwicklung beschleunigen und den erheblichen Wert unseres vertikal integrierten Geschäfts mit Batterieanodenmaterialien erschliessen werden.

Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise sind – dem EcoGraf-Weg!

Gute Reise und frohe Feiertage!
#DieZukunftIstElektrisch

 

Andrew Spinks,
Geschäftsführer, EcoGraf Limited

 

EcoGraf treibt Graphitprojekt in Tansania mit 105 Millionen US-Dollar Fremdkapitalfinanzierung voran

Artikel lesen >

ASX-Mitteilung lesen >

 

EcoGraf Golden Eagle Projekt sichert sich 9 Mio. US-Dollar AngloGold-Investition

Artikel lesen >

ASX-Mitteilung lesen >

 

Interview mit Small Caps: „ Epanko-Expansion: Afrikas grösster Graphitproduzent?“

Video ansehen >

 

Marktnachrichten

Die EU-Kommission verabschiedet RESourceEU, um Rohstoffe zu sichern, Abhängigkeiten zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Mehr erfahren >

 

BloombergNEF: Lieferketten geraten unter Druck, da die Energiewende die Nachfrage nach Metallen rasant ansteigen lässt

Mehr erfahren >

 

Wie hoch ist der Rohstoffbedarf der grössten BESS-Projekte?

Mehr erfahren >

 

Kommende Veranstaltungen:

Mining Indaba – 9.–12. Februar 2026, Kapstadt

PreIWD – 27. März 2026, Daressalam

 

ASX: EGR   FSE: FMK

https://www.ecograf.com.au/



