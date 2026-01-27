Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’197 0.4%  SPI 18’265 0.4%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’899 -0.1%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 5’968 0.2%  Gold 5’097 1.7%  Bitcoin 68’222 -0.6%  Dollar 0.7767 -0.1%  Öl 65.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Swisscom-Aktie gefragt: Gewisse Abo-Preise für Privatkunden werden ab April erhöht
Roche-Aktie gesucht: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
QIAGEN-Aktie in Rot: Mark Stevenson folgt auf Ross Levine
Neo: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Ripple: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 27.01.2026 11:12:18

SMI fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Der heimische sowie Aktienmarkt zieht am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag zu.

So eröffnete der SMI 0,33 Prozent stärker bei 13’185,72 Stellen bleibt auch anschliessend auf grünem Terrain.
Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI tendieren zeitweise aufwärts.

Rückenwind kommt dabei von den positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien. Die Stimmung bleibt jedoch angesichts geopolitischer Risiken und der US-Handelspolitik vorsichtig, sodass die Gewinne eher als Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste zu werten sind.

In Sachen Zollpolitik hat US-Präsident Donald Trump Südkorea mit höheren Zöllen gedroht. Zur Begründung hiess es, Südkorea zögere die Ratifizierung des Handelsabkommens hinaus. In diesem Umfeld setzen Investoren weiter auf sichere Häfen.

Börsianern stehen ereignisreiche Tage bevor. Vor allem ab dem morgigen Mittwoch stehen mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie den Zahlen von Meta, Tesla und Microsoft aus den Reihen der 'Magnificent 7' hochrangige Daten an. Auch hierzulande läuft der Berichtsmotor mit unter anderem den drei SMI-Werten ABB, Roche und Givaudan. Sie werden am Donnerstag ihre Zahlen vorlegen.

Die Märkte warten zudem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Dienstag zurück.

Zwar startete der DAX 0,30 Prozent höher bei 25'008,03 Punkten, im weiteren Verlauf fällt er jedoch in die Verlustzone.

Der Blick der Märkte richtet sich derzeit auf die US-Notenbank Fed, die heute ihre zweitägige geldpolitische Sitzung beginnt. Beobachter rechnen nicht damit, dass es zu weiteren Zinssenkungen kommt. Dennoch könnte das Treffen Impulse liefern, da möglicherweise erste Hinweise oder sogar eine Ankündigung zur künftigen Besetzung des Fed-Vorsitzes erfolgen könnten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart freundlich.

Der Dow Jones nahm den Handel minimal fester auf und kletterte anschliessend weiter in die Gewinnzone. Er verabschiedete sich 0,64 Prozent stärker bei 49'412,40 Punkten.
Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung etwas höher und zog im Verlauf noch weiter an. Sein Schlussstand: 23'601,36 Zähler (+0,43 Prozent).

In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger dürfte jedoch die Frage nach dem nächsten Fed-Chef sein. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.

ASIEN

Die Börsen in Asien wiesen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,85 Prozent bei 53'333,54 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 0,18 Prozent auf 4'139,90 Einheiten.

In Hongkong legte der Hang Seng um 1,35 Prozent auf 27'126,95 Stellen zu.

Die positiven Vorgaben der Wall Street hatten auch in Asien das Sentiment verbessert. Weiter intakt sahen Händler den "Sell America"-Handel - den Abfluss von Anlagekapital aus den USA in andere Regionen. Davon dürften auch Börsen in Asien profitiert haben, hiess es. Zudem positionierten sich Teilnehmer für die anstehenden Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen im US-Technologiesektor. So werden im Wochenverlauf unter anderem Microsoft, Meta, Texas Instruments und Apple Geschäftszahlen vorlegen - Anleger vergaben in Asien bereits Vorschusslorbeeren, denn der Sektor war gefragt in Asien.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:25 SG-Marktüberblick: 27.01.2026
08:57 SMI startet wenig verändert in die neue Woche
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtsdruck lässt nach
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’760.33 19.33 STAB1U
Short 14’002.20 13.83 SGZBPU
Short 14’552.11 8.76 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’196.92 27.01.2026 11:02:07
Long 12’652.77 19.91 SRWBTU
Long 12’344.87 13.55 S8IBHU
Long 11’866.91 8.94 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
27.01.26 1PM PLC / Quartalszahlen
27.01.26 1st Colonial Bancorp Inc / Quartalszahlen
27.01.26 Aar Shyam India Investment Co Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
27.01.26 Aditya Vision Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
27.01.26 AGF Management Ltd. (B) Non-Voting / Quartalszahlen
27.01.26 Agro Tech Foods Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
27.01.26 Alleima AB Registered Shs / Quartalszahlen
27.01.26 American Airlines Group Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
27.01.26 Corporate Service Price Index (YoY)
27.01.26 Consumer Confidence
27.01.26 BRC Shop Price Index (YoY)
27.01.26 National Australia Bank's Business Confidence
27.01.26 National Australia Bank's Business Conditions
27.01.26 Credit Card Spending (YoY)
27.01.26 Arbeitslosenquote
27.01.26 Verbraucherzuversicht
27.01.26 Industrievertrauen
27.01.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
27.01.26 Erzeugerpreisindex ( Monat )
27.01.26 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
27.01.26 Handelsbilanz ( Monat )
27.01.26 Verbrauchervertrauen
27.01.26 Arbeitslosenquote
27.01.26 M2 Geldmenge
27.01.26 Arbeitslosenquote ( Monat )
27.01.26 Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD
27.01.26 Handelsbilanz, USD
27.01.26 Trade Balance, $
27.01.26 Medio-Inflation
27.01.26 MNB Zinssatzentscheidung
27.01.26 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
27.01.26 Redbook Index (Jahr)
27.01.26 Immobilienpreisindex (Monat)
27.01.26 S&P/Case-Shiller Hauspreisindex (Jahr)
27.01.26 Verbrauchervertrauen
27.01.26 Richmond Fed Produktionsindex
27.01.26 Exporte
27.01.26 Importe
27.01.26 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
27.01.26 EZB-Mitglied Nagel spricht
27.01.26 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
27.01.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
27.01.26 Die Zinssatzentscheidung der chilenischen Zentralbank

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +35%
PUMA-Aktie mit deutlichem Kursplus: Anta Sports steigt im grossen Stil ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29,06 %
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
DroneShield-Aktie sackt trotz Umsatzboom ab - Sinkende Sales-Pipeline belastet
SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesst etwas höher -- Wall Street schlussendlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend in Rot
Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Nestlé
NEL ASA Aktie News: NEL ASA gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Montagmittag kräftig

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0889 0.0011
1.23

finanzen.net News

Datum Titel
11:07 APA ots news: Drei und Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband...
11:06 Plastik-Recyclingquote steigt auf 71 Prozent
11:06 ROUNDUP: Viele Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff
11:03 AKTIE IM FOKUS: Gea geben Teil ihres Vortagesgewinne ab
11:03 Teure Schokolade - Kunden greifen seltener zu
11:10 Alstom-Aktie stürzt nach Analysten-Abstufung ab - ABB -Titel steigen
10:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Roche auf 'Underperform' - Ziel 230 Franken
10:38 ROUNDUP: Deutsche Autohersteller verteidigen Spitzenplatz in Europa
10:35 DGB-Rentenkommission mit Kühnert und Lang
10:34 Brandanschlag auf Berliner Stromversorgung: Eine Million für Hinweis auf Täter