SMI fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag zu.

So eröffnete der SMI 0,33 Prozent stärker bei 13’185,72 Stellen bleibt auch anschliessend auf grünem Terrain.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI tendieren zeitweise aufwärts.

Rückenwind kommt dabei von den positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien. Die Stimmung bleibt jedoch angesichts geopolitischer Risiken und der US-Handelspolitik vorsichtig, sodass die Gewinne eher als Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste zu werten sind.

In Sachen Zollpolitik hat US-Präsident Donald Trump Südkorea mit höheren Zöllen gedroht. Zur Begründung hiess es, Südkorea zögere die Ratifizierung des Handelsabkommens hinaus. In diesem Umfeld setzen Investoren weiter auf sichere Häfen.

Börsianern stehen ereignisreiche Tage bevor. Vor allem ab dem morgigen Mittwoch stehen mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie den Zahlen von Meta, Tesla und Microsoft aus den Reihen der 'Magnificent 7' hochrangige Daten an. Auch hierzulande läuft der Berichtsmotor mit unter anderem den drei SMI-Werten ABB, Roche und Givaudan. Sie werden am Donnerstag ihre Zahlen vorlegen.

Die Märkte warten zudem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Dienstag zurück.

Zwar startete der DAX 0,30 Prozent höher bei 25'008,03 Punkten, im weiteren Verlauf fällt er jedoch in die Verlustzone.

Der Blick der Märkte richtet sich derzeit auf die US-Notenbank Fed, die heute ihre zweitägige geldpolitische Sitzung beginnt. Beobachter rechnen nicht damit, dass es zu weiteren Zinssenkungen kommt. Dennoch könnte das Treffen Impulse liefern, da möglicherweise erste Hinweise oder sogar eine Ankündigung zur künftigen Besetzung des Fed-Vorsitzes erfolgen könnten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart freundlich.

Der Dow Jones nahm den Handel minimal fester auf und kletterte anschliessend weiter in die Gewinnzone. Er verabschiedete sich 0,64 Prozent stärker bei 49'412,40 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung etwas höher und zog im Verlauf noch weiter an. Sein Schlussstand: 23'601,36 Zähler (+0,43 Prozent).

In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger dürfte jedoch die Frage nach dem nächsten Fed-Chef sein. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.

ASIEN

Die Börsen in Asien wiesen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,85 Prozent bei 53'333,54 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 0,18 Prozent auf 4'139,90 Einheiten.

In Hongkong legte der Hang Seng um 1,35 Prozent auf 27'126,95 Stellen zu.

Die positiven Vorgaben der Wall Street hatten auch in Asien das Sentiment verbessert. Weiter intakt sahen Händler den "Sell America"-Handel - den Abfluss von Anlagekapital aus den USA in andere Regionen. Davon dürften auch Börsen in Asien profitiert haben, hiess es. Zudem positionierten sich Teilnehmer für die anstehenden Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen im US-Technologiesektor. So werden im Wochenverlauf unter anderem Microsoft, Meta, Texas Instruments und Apple Geschäftszahlen vorlegen - Anleger vergaben in Asien bereits Vorschusslorbeeren, denn der Sektor war gefragt in Asien.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires