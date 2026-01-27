Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experten-Prognosen 27.01.2026 21:32:00

Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mit Spannung warten die Anleger auf die Tesla-Bilanz.

Tesla wird am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.

In Sachen EPS gehen 28 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,453 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tesla noch 0,660 USD je Aktie eingenommen.

29 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 24,77 Milliarden USD - das würde einem Abschlag von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 25,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 42 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,65 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 41 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 94,90 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 97,69 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Scott Olson/Getty Images