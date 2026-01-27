Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’142 0.0%  SPI 18’189 -0.2%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’933 0.1%  Euro 0.9232 0.1%  EStoxx50 5’958 0.2%  Gold 5’011 0.6%  Bitcoin 68’460 1.7%  Dollar 0.7772 0.3%  Öl 65.7 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Novo Nordisk129508879BACHEM117649372Micron Technology951691Amrize143013422Tesla11448018
Top News
BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden
Krypto-Märchen werden wahr: Wie das digitale Gold eine neue Generation von Superreichen schuf
Portfolio-Check: Welche Aktien Jim Cramer jetzt für zu gefährlich hält
Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
eToro entdecken
Bewährungsproben 27.01.2026 03:49:49

BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden

BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden

2026 wird für BYD zum Prüfstein: Der E-Auto-Gigant steht vor neuen Herausforderungen, bei denen nicht mehr Wachstum allein zählt.

• 2026 könnte für BYD ein entscheidendes Jahr werden
• Fokus auf Profitabilität
• Drei entscheidende Bewährungsproben im Blick

BYD hat sich in den vergangenen Jahren vom chinesischen Herausforderer zu einem der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeuge entwickelt. Der E-Autobauer hat 2025 sogar Tesla als grössten Hersteller batterieelektrischer Fahrzeuge überholt. BYD profitiert von stark wachsenden Exporten und baut mit Batterie, Speicher und Halbleitergeschäft zusätzliche Wachstumsfelder jenseits des klassischen Autogeschäfts auf.

Mit der neuen Grösse steigen jedoch auch die Erwartungen. Laut Expertem wird 2026 für BYD zu einem entscheidenden Jahr. Doch welche Bewährungsproben warten auf den Tesla-Konkurrenten?

1. Margen statt Masse: Der Preiskampf als Stresstest für BYD

Der wohl wichtigste Prüfstein für BYD im Jahr 2026 ist laut The Motley Fool die Profitabilität. Der chinesische Markt für Elektroautos gilt als einer der härtesten weltweit. Die Preiskriege der Jahre 2024 und 2025 führten dazu, dass selbst der kostengünstigste Produzent unter Druck geriet. BYD konnte zwar weitere Marktanteile gewinnen, musste dafür jedoch deutliche Preisnachlässe in Kauf nehmen.

Für 2026 erwarten Analysten gemäss The Motley Fool daher eine strategische Verschiebung: weg vom reinen Volumenwachstum, hin zur Verteidigung der Margen. Preiserhöhungen seien angesichts des Wettbewerbsumfelds kaum realistisch. Stattdessen komme es laut Branchenanalysen darauf an, ob BYD seine Kosten - insbesondere bei Batterien und Komponenten - weiter senken kann, ob der Anteil margenstärkerer Auslandsmärkte steigt und ob Software sowie Zusatzfunktionen gezielt höhere Verkaufspreise ermöglichen. Für Investoren könnte damit nicht mehr die Zahl der verkauften Fahrzeuge entscheidend sein, sondern die Stabilität der Gewinnmargen.

2. Internationale Werke unter Druck: Rechnet sich die Expansion langfristig?

Parallel treibt BYD seine internationale Expansion voran. Neue Werke in Südostasien, Europa und Lateinamerika sollen laut Unternehmensangaben Zölle umgehen, Lieferketten verkürzen und politische Risiken reduzieren. Doch genau hier liegt 2026 laut The Motley Fool eine weitere Bewährungsprobe. Denn der Bau von Fabriken im Ausland ist teuer und komplex. Höhere Lohnkosten, eine zunächst geringe Auslastung und organisatorische Herausforderungen können die Rendite belasten, so die Experten.

Entscheidend sei daher nicht, ob BYD im Ausland produzieren kann, sondern ob diese Produktion wirtschaftlich sinnvoll ist. Investoren dürften genau beobachten, ob die Auslandswerke vernünftige Auslastungsquoten erreichen, kostenmässig mit China konkurrieren können und auf eine nachhaltige lokale Nachfrage treffen. Gelingt dies, könnte sich die Umsatzqualität von BYD strukturell verbessern. Bleibt der Erfolg aus, drohen womöglich enttäuschende Renditen auf das investierte Kapital.

3. Software und Energie: Neue Ertragsquellen oder nur Beiwerk?

Ein dritter zentraler Faktor für BYD 2026 liegt jenseits des klassischen Autoverkaufs. Das Unternehmen investiert seit Jahren in Softwareplattformen, Fahrerassistenzsysteme und Energiespeicherlösungen. Laut The Motley Fool erwarten Investoren nun konkrete finanzielle Beiträge aus diesen Bereichen.

Dabei gehe es weniger um spektakuläre Umsatzzahlen, sondern um operative Hebelwirkung. Software, die höhere durchschnittliche Verkaufspreise ermöglicht, Energiespeicher, die einen wachsenden Anteil zum Gewinn beitragen, sowie erste wiederkehrende Einnahmen aus vernetzten Diensten könnten helfen, den Margendruck im Fahrzeuggeschäft abzufedern. Sollten diese Bereiche jedoch strategisch interessant, aber finanziell unbedeutend bleiben, wäre BYD weiterhin stark vom zyklischen EV-Markt abhängig.

Wird 2026 zum entscheidenden Jahr für BYD?

2026 könnte für BYD einen Wendepunkt markieren. Der Konzern wird nicht mehr als aufstrebender EV-Disruptor wahrgenommen, sondern als globaler Industrieplayer. Laut Marktbeobachtern ist das ein strengerer Massstab, bietet aber auch die Chance auf eine nachhaltigere Bewertung. BYD hat die Grösse erreicht - nun muss das Unternehmen beweisen, dass es daraus dauerhaft hochwertige Erträge machen kann.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

XRP-Ausblick 2026: Fehlende Katalysatoren als zentrales Risiko
Saxo Bank Schock-Prognose: Lösen KI-Pannen 2026 den grossen Börsencrash aus?
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Hier sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,BYD,Philip Lange / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

26.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Zollfrieden, Goldrausch und Fed im Fokus
26.01.26 Marktüberblick: Yen wertet auf – Gold erstmals über 5.000 USD
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
26.01.26 Erholung bereits wieder verpufft
23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’708.56 19.19 SFIBXU
Short 13’979.92 13.69 BSUSOU
Short 14’488.33 8.94 SA6BSU
SMI-Kurs: 13’142.02 26.01.2026 17:31:19
Long 12’619.39 19.92 SYWB0U
Long 12’343.68 13.99 SRZBNU
Long 11’803.24 8.94 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +35%
Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag in Rot
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Montagvormittag vor
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesst etwas höher -- Wall Street schlussendlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend in Rot
Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Nestlé
NEL ASA Aktie News: NEL ASA gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Montagmittag kräftig
Revolution-Aktie mit Einbruch - Doch keine Milliardendübernahme durch Merck & Co.

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
22:20 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Guter Wochenstart - Techwerte und Fed im Blick
22:17 Dobrindt: Kein Bedarf für Einschränkung bei Teilzeit
22:16 Aktien New York Schluss: Positiver Wochenstart - Big-Tech-Zahlen und Fed-Politik
21:51 Weißes Haus: FBI und Ministerium ermitteln zu Minneapolis
20:37 Pistorius: Panzerbrigade in Litauen wächst kräftig
20:36 Devisen: Euro hält Gewinne zum Dollar im US-Handel
20:33 ROUNDUP: OHB und Rheinmetall loten Kooperation aus
20:32 ROUNDUP: Nordsee soll 'größter Energie-Hub der Welt' werden
20:30 ROUNDUP 2: Trump entsendet Ex-ICE-Leiter Homan nach Minnesota