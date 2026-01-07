EQS-News: Neues Mitglied in der Geschäftsführung zur Unterstützung des Wachstums

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die Ernennung und den Amtsantritt von Herrn John Ciganek als General Manager – Corporate Development bekannt zu geben.

Diese Ernennung erfolgt für EcoGraf zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Unternehmen das Epanko-Graphitprojekt in Tansania in Richtung Entwicklung vorantreibt und eine stufenweise Expansion plant, um Afrikas grösster Graphitproduzent zu werden. Gleichzeitig beschleunigt EcoGraf seine Strategie für HFfree®-Batterieanodenmaterialien an mehreren internationalen Standorten.

John Ciganeks Karriere erstreckt sich über mehr als 30 Jahre und umfasst leitende technische Positionen und Führungspositionen in den Bereichen Bergbau, Projektfinanzierung und Unternehmensberatung. Er hat erfolgreich mehr als 5 Milliarden AUD an strategischen Finanzmitteln für Ressourcenprojekte weltweit beschafft. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der Aushandlung von Abnahmevereinbarungen und der Sicherung strategischer Partnerschaften. Zu Ciganeks früheren Positionen zählen die des Direktors von GBA Capital, des Geschäftsführers und CEO von Vanadium Resources, des Direktors von Euclase Capital, des Geschäftsführers von BurnVoir Corporate Finance, des Senior Banks Engineer und Risk Executive bei der Commonwealth Bank sowie leitende Positionen im Bergbau bei Hargraves Resources, Reynolds Yilgarn Gold und Comalco / Rio Tinto.

Ciganeks nachgewiesene Erfolge in den Bereichen Projektentwicklung, strategische Eigenkapitalfinanzierung und Einbindung von Stakeholdern werden EcoGraf dabei unterstützen, seine integrierte Wachstumsvision umzusetzen und von der steigenden globalen Nachfrage nach nachhaltigen Batteriematerialien zu profitieren. Sein Fachwissen wird auch die laufende Zusammenarbeit mit Regierungen und strategischen Eigenkapitalpartnern unterstützen, um Finanzierungs- und Co-Investitionsmöglichkeiten zu sichern.

Andrew Spinks, Managing Director von EcoGraf, kommentierte: „Nach den äusserst positiven Fortschritten im vergangenen Jahr freuen wir uns sehr, John bei EcoGraf willkommen zu heissen. Seine umfangreiche Erfahrung wird für die Entwicklung von Epanko und die Umsetzung unserer Expansionsstrategie im Downstream-Bereich von unschätzbarem Wert sein.“

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

