Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’280 -0.3%  SPI 18’322 -0.2%  Dow 49’259 -0.4%  DAX 25’061 0.7%  Euro 0.9308 0.1%  EStoxx50 5’917 -0.3%  Gold 4’447 -1.1%  Bitcoin 72’590 -2.6%  Dollar 0.7961 0.1%  Öl 60.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Novartis1200526NVIDIA994529Partners Group2460882
Top News
BASF-Aktie leichter: Neuer Verbundstandort in China im Betrieb
Delivery Hero-Aktie im Plus: Verlängerung von CEO- und Vorstandsvertrag - Vorstand erweitert
Scout24-Aktie fällt: Neuer Finanzvorstand
Novo Nordisk-Aktie volatil: US-Start der Abnehmpille - JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang
Aktien schwächeln: BP und Corteva schmieden Bündnis für Herstellung von Biokraftstoffen
Suche...
Plus500 Depot

Kibaran Resources Aktie 11689591 / AU000000KNL2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.01.2026 16:40:03

EQS-News: Neues Mitglied in der Geschäftsführung zur Unterstützung des Wachstums

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges
Neues Mitglied in der Geschäftsführung zur Unterstützung des Wachstums

07.01.2026 / 16:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die Ernennung und den Amtsantritt von Herrn John Ciganek als General Manager – Corporate Development bekannt zu geben.

Diese Ernennung erfolgt für EcoGraf zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Unternehmen das Epanko-Graphitprojekt in Tansania in Richtung Entwicklung vorantreibt und eine stufenweise Expansion plant, um Afrikas grösster Graphitproduzent zu werden. Gleichzeitig beschleunigt EcoGraf seine Strategie für HFfree®-Batterieanodenmaterialien an mehreren internationalen Standorten.

John Ciganeks Karriere erstreckt sich über mehr als 30 Jahre und umfasst leitende technische Positionen und Führungspositionen in den Bereichen Bergbau, Projektfinanzierung und Unternehmensberatung. Er hat erfolgreich mehr als 5 Milliarden AUD an strategischen Finanzmitteln für Ressourcenprojekte weltweit beschafft. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der Aushandlung von Abnahmevereinbarungen und der Sicherung strategischer Partnerschaften. Zu Ciganeks früheren Positionen zählen die des Direktors von GBA Capital, des Geschäftsführers und CEO von Vanadium Resources, des Direktors von Euclase Capital, des Geschäftsführers von BurnVoir Corporate Finance, des Senior Banks Engineer und Risk Executive bei der Commonwealth Bank sowie leitende Positionen im Bergbau bei Hargraves Resources, Reynolds Yilgarn Gold und Comalco / Rio Tinto.

Ciganeks nachgewiesene Erfolge in den Bereichen Projektentwicklung, strategische Eigenkapitalfinanzierung und Einbindung von Stakeholdern werden EcoGraf dabei unterstützen, seine integrierte Wachstumsvision umzusetzen und von der steigenden globalen Nachfrage nach nachhaltigen Batteriematerialien zu profitieren. Sein Fachwissen wird auch die laufende Zusammenarbeit mit Regierungen und strategischen Eigenkapitalpartnern unterstützen, um Finanzierungs- und Co-Investitionsmöglichkeiten zu sichern.

Andrew Spinks, Managing Director von EcoGraf, kommentierte: „Nach den äusserst positiven Fortschritten im vergangenen Jahr freuen wir uns sehr, John bei EcoGraf willkommen zu heissen. Seine umfangreiche Erfahrung wird für die Entwicklung von Epanko und die Umsetzung unserer Expansionsstrategie im Downstream-Bereich von unschätzbarem Wert sein.“

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN 

Andrew Spinks  

Managing Director 

T: +61 8 6424 9002

 

 

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten

 

Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält ein Foto. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.


07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2256410  07.01.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Kibaran Resources Ltd

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten