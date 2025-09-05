eBay Aktie News: eBay fällt am Freitagabend

Die eBay-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 91,82 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 21'648 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 91,57 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 810'289 eBay-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 101,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 9,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 56,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 62,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Am 30.07.2025 hat eBay in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 5,45 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 5 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen